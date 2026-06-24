Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняКультАвтоРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня ДПСУ: у червні затримали понад 800 порушників кордону

ДПСУ: у червні затримали понад 800 порушників кордону

Ua ru
Дата публікації: 24 червня 2026 16:29
У червні на кордоні затримали понад 800 порушників
Прикордонники та затримані порушники кордону. Фото: ДПСУ

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко зазначив, що кількість спроб незаконного перетину кордону залишається стабільною. Зокрема, у червні було затримано понад 800 порушників.

Про це Андрій Демченко сказав на пресконференції у середу, 24 червня, передає кореспондентка Новини.LIVE Анна Сірик.

Порушення перетину кордону

У травні спостерігалося незначне зростання показників, однак загальної тенденції до суттєвого збільшення не зафіксовано.

"Станом, за цей місяць, за червень, було затримано трішки більше 800 порушників кордону. Це стосується і тих, хто затриманий на державному кордоні, хто затриманий в прикордонні, пробираючись до лінії державного рубежу. Але, навіть якщо порівнювати з показниками травня, так щоденно аналізувати, то збільшення зараз не відмічається", — каже речник ДПСУ.

Найбільше спроб незаконного перетину нині фіксують на румунській ділянці кордону. Трохи менше випадків в напрямку Молдови. Ще менше — в бік Білорусі.

Читайте також:

"Власне, в цьому році суттєво зменшилась спроба незаконного перетину кордону через білоруську ділянку, бо минулий рік ми бачили суттєве зростання порушників, які пробиралися до цієї ділянки кордону з надією незаконно її перетнути. Ну, скоріше за все, на це також впливають і організатори спроб незаконного переправлення осіб через кордон", — каже Демченко.

Водночас найменше порушень на кордоні з Польщею.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на ДПСУ, українці масово вирушають на відпочинок за кордон. Переважно громадяни обирають пункти пропуску у бік Польщі.

Раніше Демченко повідомляв, що на західних КПП фіксують суттєве збільшення пасажиропотоку. Це повʼязано з початком літнього сезону, відпусток та завершенням навчального року.

кордон ДПСУ Андрій Демченко
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації