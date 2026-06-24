Чи знизилась активність ДРГ на Чернігівщині

Військовослужбовець. Фото: ДПСУ

Активність диверсійно-розвідувальних груп на Чернігівщині знизилася. Водночас ризик їхнього проникнення на територію України залишається.

Про це повідомив Речник Державної прикордонної служби України, передає журналістка Новини.LIVE Анна Сірик.

Активність ДРГ знизилась, але ризики лишаються

За словами речника ДПСУ Андрій Демченко, на окремих ділянках кордону все ще періодично фіксують сліди диверсійної діяльності, зокрема закладені вибухові пристрої.

Він також зазначив, що російські піхотні групи іноді застосовують мототехніку та квадроцикли для швидкого проникнення вглиб української території з метою закріплення та подальшого очікування підкріплення. Подібна тактика, за його словами, вже використовувалася під час штурмових дій на окремих прикордонних напрямках.

"В цілому, не просто, напевно, кордон, це лінія фронту. Просто десь з активними бойовими діями, десь без активних бойових дій. Я вже зазначав про те, що з боку ворога і в межах Чернігівщини, і Сумщини, і Харківщини також йдуть чисельні обстріли, і це відбувається щоденно. Можливо, ми фіксуємо меншу кількість обстрілів за добу, однак активності диверсійно-розвідувальних груп у межах Чернігівської області наразі не відмічається", — заявив речник ДПСУ.

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Новини.LIVE інформували, що системних відмов громадянам України під час перетину кордону з Польщею наразі не фіксується. Водночас черги виникають через суттєве збільшення пасажиропотоку.