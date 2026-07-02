Демченко заявив, що прикордонники знищили за тиждень 360 окупантів та 1800 дронів

Андрій Демченко. Фото: Новини.LIVE/Анна Сірик

Речник ДПСУ Андрій Демченко заявив, що за тиждень прикордонники знищили 360 російських окупантів та понад 1800 ворожих дронів. Окрім того, знищено також іншу техніку противника.

Як повідомляє Новини.LIVE, Демченко сказав про це під час брифінгу "Виконання завдано по лінії боєзіткнення. Ситуація на кордонах та пунктах пропуску" у Києві.

Результати роботи прикордонників за тиждень

За словами Демченка, протягом минулого тижня підрозділи ДПСУ знизили 360 російських військових, ще 400 окупантів поранили, а чотирьох взяли у полон.

Також під удар потрапила ворожа техніка. Як результат, прикордонники знищили:

2 танки;

4 одиниці бронетехніки;

2 САУ;

3 РСЗВ;

4 НРК;

7 одиниць інженерної техніки;

понад 440 одиниць автомобільної техніки.

Крім того, було уражено 28 гармат, 2 міномети, 260 засобів зв'язку та відеоспостереження, 4 радіолокаційні станції та 47 засобів радіоелектронної боротьби.

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Резюмуючи Демченко додав, що за тиждень прикордонні підрозділи знищили також понад 1800 російських безпілотників. Серед них — 140 дронів типу "Шахед" і "Гербера".

Як повідомляли Новини.LIVE, у ДПСУ заявили, що активність російських ДРГ на Чернігівщині знизилася. Водночас ризик їхнього проникнення на територію України залишається.

Також ми писали, що кілька днів тому президент Володимир Зеленський розповів, що за тиждень Росія атакувала 15 областей України. Ворог застосував близько 1400 доларів, майже 1500 КАБів та 19 ракет різних типів.