Главная Новости дня Особенный обмен пленными — фоторепортаж Новини.LIVE

Особенный обмен пленными — фоторепортаж Новини.LIVE

Ua ru
Дата публикации 14 августа 2025 17:48
Обмен пленными 14 августа — как люди ждут своих родных
Люди ждут своих родных из плена. Фото: Новини.LIVE

Из российского плена 14 августа вернулись 84 украинца. Среди них есть и военные, и гражданские. Некоторые находились в неволе с 2014 года.

Как люди ждут своих родных из плена — смотрите в материале Новини.LIVE.

Читайте также:

Обмен пленными 14 августа

Многие люди вышли с фото и плакатами своих родных и ждали их из российского плена. Сегодня домой вернулись 84 украинцев. Из них 53 военных и 31 гражданский.

Обмін полоненими 14 серпня
Люди ждут своих родных из плена. Фото: Новини.LIVE
Обмін полоненими 14 серпня
Люди ждут своих родных из плена. Фото: Новини.LIVE
Обмін полоненими 14 серпня
Люди ждут своих родных из плена. Фото: Новини.LIVE
Обмін полоненими 14 серпня
Люди ждут своих родных из плена. Фото: Новини.LIVE
Обмін полоненими 14 серпня
Люди ждут своих родных из плена. Фото: Новини.LIVE

Люди расспрашивают военных, вернувшихся из неволи РФ, о своих родственниках и надеются получить хотя бы какое-то известие.

Среди освобожденных есть мужчина, который провел в российской тюрьме 4013 дней, учительница начальной школы, заключенная в 2019 году и молодой парень, которого россияне поработили в 2016 году восемнадцатилетним.

Напомним, среди военных и гражданских, которые сегодня вернулись из плена, почти всем нужна медицинская помощь.

В Координационном штабе рассказали истории украинцев, которые были в российской неволе. Возраст самого молодого освобожденного — 26 лет.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
