Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Особливий обмін полоненими — фоторепортаж Новини.LIVE

Особливий обмін полоненими — фоторепортаж Новини.LIVE

Ua en ru
Дата публікації: 14 серпня 2025 17:48
Обмін полоненими 14 серпня — як люди чекають своїх рідних
Люди чекають своїх рідних з полону. Фото: Новини.LIVE

З російського полону 14 серпня повернулись 84 українці. Серед них є і військові, і цивільні. Дехто перебував у неволі з 2014 року.

Як люди чекають своїх рідних з полону — дивіться у матеріалі Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Обмін полоненими 14 серпня

Багато людей вийшли з фото та плакатами своїх рідних та чекали їх з російського полону. Сьогодні додому повернулись 84 українців. З них 53 військових та 31 цивільний.

Обмін полоненими 14 серпня
Люди чекають своїх рідних з полону. Фото: Новини.LIVE
Обмін полоненими 14 серпня
Люди чекають своїх рідних з полону. Фото: Новини.LIVE
Обмін полоненими 14 серпня
Люди чекають своїх рідних з полону. Фото: Новини.LIVE
Обмін полоненими 14 серпня
Люди чекають своїх рідних з полону. Фото: Новини.LIVE
Обмін полоненими 14 серпня
Люди чекають своїх рідних з полону. Фото: Новини.LIVE

Люди розпитують військових, які повернулися з неволі РФ, про своїх родичів і сподіваються отримати хоча б якусь звістку.

Серед звільнених є чоловік, який провів у російській в’язниці 4013 днів, вчителька початкової школи, ув’язнена у 2019 році та молодий хлопець, якого росіяни поневолили у 2016 році вісімнадцятирічним. 

Нагадаємо, серед військових і цивільних, які сьогодні повернулись з полону, майже усім потрібна медична допомога.

У Координаційному штабі розповіли історії українців, які були в російській неволі. Вік наймолодшого звільненого — 26 років.

українці полонені війна в Україні обмін полоненими обмін
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації