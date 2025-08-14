Обмін полоненими 14 серпня — як люди чекають своїх рідних

Люди чекають своїх рідних з полону. Фото: Новини.LIVE

З російського полону 14 серпня повернулись 84 українці. Серед них є і військові, і цивільні. Дехто перебував у неволі з 2014 року.

Як люди чекають своїх рідних з полону — дивіться у матеріалі Новини.LIVE.

Обмін полоненими 14 серпня

Багато людей вийшли з фото та плакатами своїх рідних та чекали їх з російського полону. Сьогодні додому повернулись 84 українців. З них 53 військових та 31 цивільний.

Люди розпитують військових, які повернулися з неволі РФ, про своїх родичів і сподіваються отримати хоча б якусь звістку.

Серед звільнених є чоловік, який провів у російській в’язниці 4013 днів, вчителька початкової школи, ув’язнена у 2019 році та молодий хлопець, якого росіяни поневолили у 2016 році вісімнадцятирічним.

Нагадаємо, серед військових і цивільних, які сьогодні повернулись з полону, майже усім потрібна медична допомога.

У Координаційному штабі розповіли історії українців, які були в російській неволі. Вік наймолодшого звільненого — 26 років.