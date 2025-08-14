Відео
Відбувся обмін полоненими — скільки українців повернулося додому

Відбувся обмін полоненими — скільки українців повернулося додому

Ua ru
Дата публікації: 14 серпня 2025 14:54
Обмін полоненими 14 серпня — додому повернулося понад 80 українців
Обмін полоненими 14 серпня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

З російського полону 14 серпня повернулися ще 84 людини. Серед них і військові, і цивільні, майже усім потрібна медична допомога.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Telegram. 

Обмін полоненими 14 серпня

Зеленський розповів, що серед звільнених сьогодні цивільних є й ті, хто утримувався росіянами ще з 2014, 2016 та 2017 років. Також додому повернулися захисники Маріуполя.

"Вдячний усім, хто допомагає нам продовжувати звільняти українських полонених. Дякую нашій команді – усім у Координаційному штабі, ГУР, Офісі, в спеціальних службах, хто працює заради повернення наших людей. Дякую ОАЕ за допомогу в цьому обміні", — сказав президент.

Глава держави окремо висловив вдячність воїнам, які постійно на фронті поповнюють для України обмінний фонд. За його словами, хоробрість та ефективність наших підрозділів на передовій — це в тому числі й можливість повертати наших людей додому.

Також Володимир Зеленський анонсував ще обмін у найближчому майбутньому. 

Нагадаємо, раніше Сибіга назвав відсоток полонених бійців ЗСУ, які зазнають тортур. За його словами, Росія постійно порушує норми Женевської конвенції.

Також ми писали, що Мар'яна Чичелюк розповіла про жахливі умови утримання в полоні та зраду серед своїх, які доповіли окупантам про її коханого з "Азову". 

Володимир Зеленський українці полонені війна в Україні Росія обмін полоненими
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
