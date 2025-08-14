Обмін полоненими 14 серпня — додому повернулося понад 80 українців

Обмін полоненими 14 серпня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

З російського полону 14 серпня повернулися ще 84 людини. Серед них і військові, і цивільні, майже усім потрібна медична допомога.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Telegram.

Обмін полоненими 14 серпня

Зеленський розповів, що серед звільнених сьогодні цивільних є й ті, хто утримувався росіянами ще з 2014, 2016 та 2017 років. Також додому повернулися захисники Маріуполя.

"Вдячний усім, хто допомагає нам продовжувати звільняти українських полонених. Дякую нашій команді – усім у Координаційному штабі, ГУР, Офісі, в спеціальних службах, хто працює заради повернення наших людей. Дякую ОАЕ за допомогу в цьому обміні", — сказав президент.

Глава держави окремо висловив вдячність воїнам, які постійно на фронті поповнюють для України обмінний фонд. За його словами, хоробрість та ефективність наших підрозділів на передовій — це в тому числі й можливість повертати наших людей додому.

Також Володимир Зеленський анонсував ще обмін у найближчому майбутньому.

