В яких умовах утримуються українські полонені — заява Сибіги

Сибіга назвав відсоток полонених бійців ЗСУ, які зазнають тортур
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що понад 90% українських військовополонених, звільнених із російського полону, зазнали тортур і жорстокого поводження. Росія постійно порушує норми Женевської конвенції.
Про це Андрій Сибіга повідомив на брифінгу, передає кореспондент Новини.LIVE.
Росія знущається з українських полонених
За словами Сибіги, умови утримання українських полонених є абсолютно нелюдськими. У них часто відсутня належна медична допомога, немає можливості підтримувати зв’язок із рідними, а більшість повертаються у стані критичного фізичного та психологічного виснаження.
Міністр повідомив, що Офіс Генерального прокурора вже зареєстрував понад 175 тисяч воєнних злочинів, і підкреслив, що після деокупації українських територій світ дізнається про ще страшніші факти.
"Йдеться про травмовані долі, про зруйновані сім'ї, про покалічене покоління. Офіс Генерального прокурора України зареєстрував понад 175 тисяч воєнних злочинів. І ми лише можемо уявити, про що ми дізнаємося після звільнення окупованих територій", — сказав Андрій Сибіга.
