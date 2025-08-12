В яких умовах утримуються українські полонені — заява Сибіги

Українські військовослужбовці в полоні. Фото: росЗМІ

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що понад 90% українських військовополонених, звільнених із російського полону, зазнали тортур і жорстокого поводження. Росія постійно порушує норми Женевської конвенції.

Про це Андрій Сибіга повідомив на брифінгу, передає кореспондент Новини.LIVE.

Росія знущається з українських полонених

За словами Сибіги, умови утримання українських полонених є абсолютно нелюдськими. У них часто відсутня належна медична допомога, немає можливості підтримувати зв’язок із рідними, а більшість повертаються у стані критичного фізичного та психологічного виснаження.

Міністр повідомив, що Офіс Генерального прокурора вже зареєстрував понад 175 тисяч воєнних злочинів, і підкреслив, що після деокупації українських територій світ дізнається про ще страшніші факти.

"Йдеться про травмовані долі, про зруйновані сім'ї, про покалічене покоління. Офіс Генерального прокурора України зареєстрував понад 175 тисяч воєнних злочинів. І ми лише можемо уявити, про що ми дізнаємося після звільнення окупованих територій", — сказав Андрій Сибіга.

