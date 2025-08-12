В каких условиях содержатся украинские пленные — заявление Сибиги

Сибига назвал процент пленных бойцов ВСУ, которых пытают
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что более 90% украинских военнопленных, освобожденных из российского плена, подверглись пыткам и жестокому обращению. Россия постоянно нарушает нормы Женевской конвенции.
Об этом Андрей Сибига сообщил на брифинге, передает корреспондент Новини.LIVE.
Россия издевается над украинскими пленными
По словам Сибиги, условия содержания украинских пленных являются абсолютно нечеловеческими. У них часто отсутствует надлежащая медицинская помощь, нет возможности поддерживать связь с родными, а большинство возвращаются в состоянии критического физического и психологического истощения.
Министр сообщил, что Офис Генерального прокурора уже зарегистрировал более 175 тысяч военных преступлений, и подчеркнул, что после деоккупации украинских территорий мир узнает о еще более страшных фактах.
"Речь идет о травмированных судьбах, о разрушенных семьях, о искалеченном поколении. Офис Генерального прокурора Украины зарегистрировал более 175 тысяч военных преступлений. И мы только можем представить, о чем мы узнаем после освобождения оккупированных территорий", — сказал Андрей Сибига.
Напомним, в России хотят провести интервью с пленными защитниками "Азовстали".
Также следователь из Мариуполя, которую вернули из российского плена в июле 2024 года, рассказала, как россияне применяли пытки и издевались над пленными.
