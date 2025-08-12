Видео
Главная Новости дня Сибига назвал процент пленных бойцов ВСУ, которых пытают

Сибига назвал процент пленных бойцов ВСУ, которых пытают

Ua ru
Дата публикации 12 августа 2025 11:42
В каких условиях содержатся украинские пленные — заявление Сибиги
Украинские военнослужащие в плену. Фото: росСМИ

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что более 90% украинских военнопленных, освобожденных из российского плена, подверглись пыткам и жестокому обращению. Россия постоянно нарушает нормы Женевской конвенции.

Об этом Андрей Сибига сообщил на брифинге, передает корреспондент Новини.LIVE.

Читайте также:

Россия издевается над украинскими пленными

По словам Сибиги, условия содержания украинских пленных являются абсолютно нечеловеческими. У них часто отсутствует надлежащая медицинская помощь, нет возможности поддерживать связь с родными, а большинство возвращаются в состоянии критического физического и психологического истощения.

Министр сообщил, что Офис Генерального прокурора уже зарегистрировал более 175 тысяч военных преступлений, и подчеркнул, что после деоккупации украинских территорий мир узнает о еще более страшных фактах.

"Речь идет о травмированных судьбах, о разрушенных семьях, о искалеченном поколении. Офис Генерального прокурора Украины зарегистрировал более 175 тысяч военных преступлений. И мы только можем представить, о чем мы узнаем после освобождения оккупированных территорий", — сказал Андрей Сибига.

Напомним, в России хотят провести интервью с пленными защитниками "Азовстали".

Также следователь из Мариуполя, которую вернули из российского плена в июле 2024 года, рассказала, как россияне применяли пытки и издевались над пленными.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
