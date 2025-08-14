Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Состоялся обмен пленными — сколько украинцев вернулось домой

Состоялся обмен пленными — сколько украинцев вернулось домой

Ua ru
Дата публикации 14 августа 2025 14:54
Обмен пленными 14 августа — домой вернулось более 80 украинцев
Обмен пленными 14 августа. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Из российского плена 14 августа вернулись еще 84 человека. Среди них и военные, и гражданские, почти всем нужна медицинская помощь.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Обмен пленными 14 августа

Зеленский рассказал, что среди освобожденных сегодня гражданских есть и те, кто удерживался россиянами еще с 2014, 2016 и 2017 годов. Также домой вернулись защитники Мариуполя.

Обмін полоненими 14 серпня
Обмен пленными 14 августа. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Відбувся обмін полоненими 14 серпня
Обмен пленными 14 августа. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Обмін полоненими 14 серпня
Обмен пленными 14 августа. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Обмін полоненими 14 серпня
Обмен пленными 14 августа. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
З полону РФ 14 серпня повернули 84 українці
Обмен пленными 14 августа. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
З полону РФ повернулось 84 українці
Обмен пленными 14 августа. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Обмін полоненими 14 серпня
Обмен пленными 14 августа. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Благодарен всем, кто помогает нам продолжать освобождать украинских пленных. Спасибо нашей команде — всем в Координационном штабе, ГУР, Офисе, в специальных службах, кто работает ради возвращения наших людей. Спасибо ОАЭ за помощь в этом обмене", — сказал президент.

Глава государства отдельно выразил благодарность воинам, которые постоянно на фронте пополняют для Украины обменный фонд. По его словам, храбрость и эффективность наших подразделений на передовой — это в том числе и возможность возвращать наших людей домой.

Также Владимир Зеленский анонсировал еще обмен в ближайшем будущем.

Напомним, ранее Сибига назвал процент пленных бойцов ВСУ, которые подвергаются пыткам. По его словам, Россия постоянно нарушает нормы Женевской конвенции.

Также мы писали, что Марьяна Чичелюк рассказала об ужасных условиях содержания в плену и предательстве среди своих, которые доложили оккупантам о ее любимом из "Азова".

Владимир Зеленский украинцы пленные война в Украине Россия обмен пленными
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации