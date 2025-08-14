Обмен пленными 14 августа — домой вернулось более 80 украинцев

Обмен пленными 14 августа. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Из российского плена 14 августа вернулись еще 84 человека. Среди них и военные, и гражданские, почти всем нужна медицинская помощь.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

Обмен пленными 14 августа

Зеленский рассказал, что среди освобожденных сегодня гражданских есть и те, кто удерживался россиянами еще с 2014, 2016 и 2017 годов. Также домой вернулись защитники Мариуполя.

Обмен пленными 14 августа. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Благодарен всем, кто помогает нам продолжать освобождать украинских пленных. Спасибо нашей команде — всем в Координационном штабе, ГУР, Офисе, в специальных службах, кто работает ради возвращения наших людей. Спасибо ОАЭ за помощь в этом обмене", — сказал президент.

Глава государства отдельно выразил благодарность воинам, которые постоянно на фронте пополняют для Украины обменный фонд. По его словам, храбрость и эффективность наших подразделений на передовой — это в том числе и возможность возвращать наших людей домой.

Также Владимир Зеленский анонсировал еще обмен в ближайшем будущем.

