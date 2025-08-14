Обмін полоненими 14 серпня — українці були в неволі з 2014 року

Обмін полоненими 14 серпня. Фото: t.me/Koord_shtab

З російського полону 14 серпня повернулись 84 українців. Сьогодні був особливий обмін, адже серед полонених були люди, які перебували в російській неволі з 2014 року.

Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Обмін полоненими 14 серпня — чим особливий

У Координаційному штабі розповіли, що сьогодні відбувся 67 обмін. З російської неволі повернулося 33 військових та 51 цивільний українець.

"Особливість сьогоднішнього обміну в тому, що вдалося визволити цивільних та військових українців, які були затримані на тимчасово окупованих територіях ще до повномасштабного вторгнення та незаконно засуджені на тривалі терміни ув’язнення — від 10 до 18 років. Один зі звільнених пробув у неволі 4013 днів — він був поневолений на Донеччині ще в 2014 році", — йдеться у повідомленні.

Обмін полоненими 14 серпня. Фото: t.me/Koord_shtab

Зазначається, що додому також повертаються українці, які були схоплені та засуджені окупанти з 2016 по 2021 роки. Серед визволених є три жінки з Донецької та Луганської областей. Одна з них — вчителька початкової школи, позбавлена волі у 2019 році.

Також з неволі визволили 27-річного хлопця, якого окупанти незаконно позбавили волі у 2016 році. На той час йому було лише 18 років.

Окрім цивільних, додому повертаються також захисники з гарнізону Маріуполя, воїни Військово-Морських сил та Державної прикордонної служби. Сьогодні на рідну землю вдалося повернути 10 офіцерів.

Обмін полоненими 14 серпня. Фото: t.me/Koord_shtab



"З російського полону також повертаються дві пари рідних братів, які утримувалися в неволі з березня та квітня 2022 року. Більшість визволених цивільних та військових мають проблеми зі здоров'ям та інвалідність", — кажуть у Координаційному штабі.

Як відомо, вік наймолодшого звільненого — 26 років, найстаршому виповнилося — 74 роки, з яких 7 останніх років (з 2018 року) він перебував у російській в’язниці.

"Визволені українці отримають усю необхідну медичну допомогу. Усі звільнені пройдуть медичний огляд, отримають лікування, будуть забезпечені всім необхідним на перший час, отримають належні виплати та пройдуть реабілітацію та реінтеграцію до суспільства після тривалої ізоляції у російській неволі", — наголосили у відомстві.

Раніше очільник МЗС Андрій Сибіга назвав відсоток полонених бійців ЗСУ, які зазнають тортур. За його словами, Росія постійно порушує норми Женевської конвенції.