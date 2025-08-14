Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Возвращение украинцев из плена — Коордштаб раскрыл детали обмена

Возвращение украинцев из плена — Коордштаб раскрыл детали обмена

Ua ru
Дата публикации 14 августа 2025 15:36
Обмен пленными 14 августа — украинцы были в неволе с 2014 года
Обмен пленными 14 августа. Фото: t.me/Koord_shtab

Из российского плена 14 августа вернулись 84 украинца. Сегодня был особый обмен, ведь среди пленных были люди, которые находились в российской неволе с 2014 года.

Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

Реклама
Читайте также:

Обмен пленными 14 августа - чем особенный

В Координационном штабе рассказали, что сегодня состоялся 67 обмен. Из российской неволи вернулось 33 военных и 51 гражданский украинец.

"Особенность сегодняшнего обмена в том, что удалось освободить гражданских и военных украинцев, которые были задержаны на временно оккупированных территориях еще до полномасштабного вторжения и незаконно осуждены на длительные сроки заключения — от 10 до 18 лет. Один из освобожденных пробыл в неволе 4013 дней — он был порабощен в Донецкой области еще в 2014 году", — говорится в сообщении.

Обмін полоненими 14 серпня
Обмен пленными 14 августа. Фото: t.me/Koord_shtab

Отмечается, что домой также возвращаются украинцы, которые были схвачены и осуждены оккупантами с 2016 по 2021 годы. Среди освобожденных есть три женщины из Донецкой и Луганской областей. Одна из них — учительница начальной школы, лишенная свободы в 2019 году.

Также из неволи освободили 27-летнего парня, которого оккупанты незаконно лишили свободы в 2016 году. В то время ему было всего 18 лет.

Кроме гражданских домой возвращаются также защитники из гарнизона Мариуполя, воины Военно-Морских сил и Государственной пограничной службы. Сегодня на родную землю удалось вернуть 10 офицеров.

null
Обмен пленными 14 августа. Фото: t.me/Koord_shtab

"Из российского плена также возвращаются две пары родных братьев, которые содержались в неволе с марта и апреля 2022 года. Большинство освобожденных гражданских и военных имеют проблемы со здоровьем и инвалидность", — говорят в Координационном штабе.

Как известно, возраст самого молодого освобожденного — 26 лет, самому старшему исполнилось — 74 года, из которых 7 последних лет (с 2018 года) он находился в российской тюрьме.

"Освобожденные украинцы получат всю необходимую медицинскую помощь. Все освобожденные пройдут медицинский осмотр, получат лечение, будут обеспечены всем необходимым на первое время, получат надлежащие выплаты и пройдут реабилитацию и реинтеграцию в общество после длительной изоляции в российской неволе", — отметили в ведомстве.

Напомним, 14 августа из российского плена вернулись еще 84 человека. Среди них и военные, и гражданские, почти всем нужна медицинская помощь.

Ранее глава МИД Андрей Сибига назвал процент пленных бойцов ВСУ, которые подвергаются пыткам. По его словам, Россия постоянно нарушает нормы Женевской конвенции.

украинцы пленные "Война миров" обмен пленными обмен
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации