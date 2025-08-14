Обмен пленными 14 августа — украинцы были в неволе с 2014 года

Обмен пленными 14 августа. Фото: t.me/Koord_shtab

Из российского плена 14 августа вернулись 84 украинца. Сегодня был особый обмен, ведь среди пленных были люди, которые находились в российской неволе с 2014 года.

Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

Обмен пленными 14 августа - чем особенный

В Координационном штабе рассказали, что сегодня состоялся 67 обмен. Из российской неволи вернулось 33 военных и 51 гражданский украинец.

"Особенность сегодняшнего обмена в том, что удалось освободить гражданских и военных украинцев, которые были задержаны на временно оккупированных территориях еще до полномасштабного вторжения и незаконно осуждены на длительные сроки заключения — от 10 до 18 лет. Один из освобожденных пробыл в неволе 4013 дней — он был порабощен в Донецкой области еще в 2014 году", — говорится в сообщении.

Обмен пленными 14 августа. Фото: t.me/Koord_shtab

Отмечается, что домой также возвращаются украинцы, которые были схвачены и осуждены оккупантами с 2016 по 2021 годы. Среди освобожденных есть три женщины из Донецкой и Луганской областей. Одна из них — учительница начальной школы, лишенная свободы в 2019 году.

Также из неволи освободили 27-летнего парня, которого оккупанты незаконно лишили свободы в 2016 году. В то время ему было всего 18 лет.

Кроме гражданских домой возвращаются также защитники из гарнизона Мариуполя, воины Военно-Морских сил и Государственной пограничной службы. Сегодня на родную землю удалось вернуть 10 офицеров.

Обмен пленными 14 августа. Фото: t.me/Koord_shtab

"Из российского плена также возвращаются две пары родных братьев, которые содержались в неволе с марта и апреля 2022 года. Большинство освобожденных гражданских и военных имеют проблемы со здоровьем и инвалидность", — говорят в Координационном штабе.

Как известно, возраст самого молодого освобожденного — 26 лет, самому старшему исполнилось — 74 года, из которых 7 последних лет (с 2018 года) он находился в российской тюрьме.

"Освобожденные украинцы получат всю необходимую медицинскую помощь. Все освобожденные пройдут медицинский осмотр, получат лечение, будут обеспечены всем необходимым на первое время, получат надлежащие выплаты и пройдут реабилитацию и реинтеграцию в общество после длительной изоляции в российской неволе", — отметили в ведомстве.

Ранее глава МИД Андрей Сибига назвал процент пленных бойцов ВСУ, которые подвергаются пыткам. По его словам, Россия постоянно нарушает нормы Женевской конвенции.

Ранее глава МИД Андрей Сибига назвал процент пленных бойцов ВСУ, которые подвергаются пыткам. По его словам, Россия постоянно нарушает нормы Женевской конвенции.