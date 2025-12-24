Видео
Главная Новости дня Орешник в Беларуси — Украина с партнерами готовят ответ

Орешник в Беларуси — Украина с партнерами готовят ответ

Ua ru
Дата публикации 24 декабря 2025 18:27
Зеленский сделал заявления о ракетах "Орешник" в Беларуси
Владимир Зеленский. Фото: Telegram Владимира Зеленского

Размещение российских ракетных комплексов "Орешник" на территории Беларуси представляет опасный прецедент для мировой безопасности. Украина уже готовит совместный ответ на эти действия вместе с международными партнерами.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram в среду, 24 декабря.

Читайте также:
Орешник в Беларуси — Украина с партнерами готовят ответ - фото 1
Пост Зеленского. Фото: скриншот

Зеленский о ракетах "Орешник" в Беларуси

По словам главы государства, украинская разведка получила дополнительные детали относительно присутствия и специфики размещения этих комплексов в соседней стране.

"Разведка получила больше деталей относительно этого, и важно, чтобы партнеры тоже это знали и учитывали в своих защитных шагах. Мы считаем, что агрессивное распространение такого оружия несет глобальную угрозу и создает опасный прецедент. Поручил готовить совместно с партнерами варианты ответов", — заявил Зеленский.

Напомним, что ранее Владимир Зеленский сообщил, что он знает, где в Беларуси будет расположен "Орешник" с РФ.

А ранее Лукашенко отметил, что "Орешник" уже был транспортирован в Беларуси и интегрирован в систему обороны страны.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
