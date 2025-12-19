Зеленский заявил, что Украина знает, где в Беларуси будет размещен "Орешник"

Фото иллюстративное: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что знает, где на территории Беларуси будет расположен ракетный комплекс "Орешник". Он добавил, что в Украине есть знания того, как противодействовать этому оружию.

Об этом Зеленский сообщил на пресс-конференции в Варшаве в пятницу, 19 декабря.

Реклама

Читайте также:

"Орешник" в Беларуси

Зеленский заявил, что Украина знает, как противодействовать "Орешнику" и упрекнул западных лидеров в том, что они не ввели санкции против фирм, которые поставляют комплектующие для этого оружия. Зеленский заявил, что украинская сторона предупреждала США и Европу партнеров об "Орешнике" в Беларуси. Дистанция, на которую будет бить представляет угрозу многим европейским странам - например Польше и Германии.

"Завершается перемещение "Орешника" на территорию Беларуси. Мы понимаем, где это будет, где будет размещение. Мы информацию передаем нашим партнерам. Думаю, партнеры сами могут оценить эту угрозу и понять, как им на это реагировать", - отметил Зеленский.

Президент напомнил, как РФ ударила "Орешником" по Днепру, отметив, что его его нельзя сбить беспилотными.

Напомним, что Лукашенко заявил, что "Орешник" уже размещен в Беларуси. Ракета якобы уже интегрирована в систему обороны страны.

Ранее мы также информировали, что Германия получит защиту от "Орешника" - ПРО Arrow-3. Эта система ПВО станет на боевое дежурство 3 декабря.