Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Украина знает, где в Беларуси будет размещен Орешник - Зеленский

Украина знает, где в Беларуси будет размещен Орешник - Зеленский

Ua ru
Дата публикации 19 декабря 2025 16:09
Зеленский заявил, что Украина знает, где в Беларуси будет размещен "Орешник"
Фото иллюстративное: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что знает, где на территории Беларуси будет расположен ракетный комплекс "Орешник". Он добавил, что в Украине есть знания того, как противодействовать этому оружию.

Об этом Зеленский сообщил на пресс-конференции в Варшаве в пятницу, 19 декабря.

Реклама
Читайте также:

"Орешник" в Беларуси

Зеленский заявил, что Украина знает, как противодействовать "Орешнику" и упрекнул западных лидеров в том, что они не ввели санкции против фирм, которые поставляют комплектующие для этого оружия. Зеленский заявил, что украинская сторона предупреждала США и Европу партнеров об "Орешнике" в Беларуси. Дистанция, на которую будет бить представляет угрозу многим европейским странам - например Польше и Германии.

"Завершается перемещение "Орешника" на территорию Беларуси. Мы понимаем, где это будет, где будет размещение. Мы информацию передаем нашим партнерам. Думаю, партнеры сами могут оценить эту угрозу и понять, как им на это реагировать", - отметил Зеленский.

Президент напомнил, как РФ ударила "Орешником" по Днепру, отметив, что его его нельзя сбить беспилотными.

Напомним, что Лукашенко заявил, что "Орешник" уже размещен в Беларуси. Ракета якобы уже интегрирована в систему обороны страны.

Ранее мы также информировали, что Германия получит защиту от "Орешника" - ПРО Arrow-3. Эта система ПВО станет на боевое дежурство 3 декабря.

Владимир Зеленский оружие Беларусь ракета Орешник баллистические ракеты
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации