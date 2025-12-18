Ракету Орешник расположили в Беларуси — Лукашенко сделал заявление

Александр Лукашенко. Фото: Reuters

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ракетный комплекс "Орешник" уже размещен на территории страны. Со вчерашнего дня вооружение "заступило на боевое дежурство".

Об этом Лукашенко сообщил во время Белорусского народного собрания в четверг, 18 декабря.

Российский "Орешник" разместили в Беларуси

По словам Лукашенко, ракета якобы уже находится в Беларуси и интегрирована в систему обороны. Лукашенко утверждает, что соответствующие решения приняты, а комплекс приведен в состояние боевой готовности.

"Ракета "Орешник" в Беларуси со вчерашнего дня. И заступает на боевое дежурство", — заявил он.

Официальных подтверждений этой информации из независимых источников пока нет.

Напомним, российские оккупанты 21 ноября впервые использовали против Украины межконтинентальную баллистическую ракету. Новым оружием они ударили по Днепру, в результате чего зафиксированы разрушения в городе.

Редакция Новини.LIVE рассказывала, что известно об этой ракете.

А также ранее ISW заявили о том, что РФ преувеличивает свои успехи и инновационность "Орешника".