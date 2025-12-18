Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня РФ разместила "Орешник" в Беларуси — Лукашенко сделал заявление

РФ разместила "Орешник" в Беларуси — Лукашенко сделал заявление

Ua ru
Дата публикации 18 декабря 2025 20:56
Ракету Орешник расположили в Беларуси — Лукашенко сделал заявление
Александр Лукашенко. Фото: Reuters

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ракетный комплекс "Орешник" уже размещен на территории страны. Со вчерашнего дня вооружение "заступило на боевое дежурство".

Об этом Лукашенко сообщил во время Белорусского народного собрания в четверг, 18 декабря.

Реклама
Читайте также:

Российский "Орешник" разместили в Беларуси

По словам Лукашенко, ракета якобы уже находится в Беларуси и интегрирована в систему обороны. Лукашенко утверждает, что соответствующие решения приняты, а комплекс приведен в состояние боевой готовности.

"Ракета "Орешник" в Беларуси со вчерашнего дня. И заступает на боевое дежурство", — заявил он.

Официальных подтверждений этой информации из независимых источников пока нет.

Напомним, российские оккупанты 21 ноября впервые использовали против Украины межконтинентальную баллистическую ракету. Новым оружием они ударили по Днепру, в результате чего зафиксированы разрушения в городе.

Редакция Новини.LIVE рассказывала, что известно об этой ракете.

А также ранее ISW заявили о том, что РФ преувеличивает свои успехи и инновационность "Орешника".

россия Александр Лукашенко Беларусь ракета Орешник
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации