Ракету Орєшнік розташували у Білорусі — Лукашенко зробив заяву

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що ракетний комплекс "Орєшнік" уже розміщений на території країни. Відучора озброєння "заступило на бойове чергування".

Про це Лукашенко повідомив під час Білоруського народного зібрання у четвер, 18 грудня.

Російський "Орєшнік" розташували у Білорусі

За словами Лукашенка, ракета нібито вже перебуває в Білорусі та інтегрована в систему оборони. Лукашенко стверджує, що відповідні рішення ухвалені, а комплекс приведений у стан бойової готовності.

"Ракета "Орешнік" у Білорусі відучора. І заступає на бойове чергування", — заявив він.

Офіційних підтверджень цієї інформації з незалежних джерел наразі немає.

Нагадаємо, російські окупанти 21 листопада вперше використали проти України міжконтинентальну балістичну ракету. Новою зброєю вони вдарили по Дніпру, внаслідок чого зафіксовані руйнування в місті.

Редакція Новини.LIVE розповідала, що відомо про цю ракету.

А також раніше ISW заявили про те, що РФ перебільшує свої успіхи та інноваційність "Орєшніка".