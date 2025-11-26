Германия защитится от Орешника израильской Arrow-3 — что известно об этой ПРО

Запуск израильской ракеты Arrow-3. Фото: Минобороны Израиля

Уже 3 декабря Германия получит защиту от "Орешника" — ПРО Arrow-3, которая станет на боевое дежурство. Эта система противоракетной обороны разработана в Израиле и уже ведется активная работа над Arrow-4.

Об этом сообщает Defense Express.

Успешная сделка с Израилем и защита от "Орешника"

Официальное объявление о начале боевого дежурства состоится 3 декабря на авиабазе Feuerwehr Holzdorf, расположенной на востоке Германии. Система Arrow-3 была заказана у Израиля в сентябре 2023 года.

Стоимость сделки составила 3,5 млрд долларов, а сроки поставки были запланированы до конца 2025 года. Defense Express отмечает, что производители, очевидно, вполне справились с поставленными сроками.

Arrow-3 позволяет перехватывать баллистические ракеты средней дальности вне пределов атмосферы с помощью кинетического перехвата. Именно эта система должна позволить Германии защититься от атак такими ракетами, как российский "Орешник".

РЛС EL/M-2080. Фото: Минобороны Израиля

Arrow-3 уже успешно доказала свою эффективность при отражении Израилем атак Ирана. Важной частью комплекса является также радиолокационная станция (РЛС) EL/M-2080 Green Pine, которая в обновленной версии Block-B имеет дальность обнаружения целей до 900 км.

Германия планирует развернуть Arrow-3 еще на двух площадках, а полную оперативную готовность системы ожидают достичь к 2030 году.

Кроме Arrow-3, в Бундесвере также решили закупить более слабую Arrow-4, которая находится на завершающей стадии разработки, для перехвата целей в очень верхних слоях атмосферы. На более низком уровне противоракетной обороны Германия использует Patriot PAC-3.

Ранее мы сообщали об официальном отчете Бундесвера, который выявил низкую готовность Германии к возможной войне с РФ. Доклад определяет "слабые места" в системе готовности страны к чрезвычайным ситуациям.

Также на фоне опасений перед возможными провокациями со стороны РФ в Германии резко вырос спрос на частные бункеры. В продаже появился первый "домашний бункер".