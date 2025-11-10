Бундесвер имеет множество проблем и его готовность к войне очень низкая — эксперты объяснили, как это исправить

Не готовы воевать — эксперты насчитали кучу проблем в Бундесвере
Официальный отчет Бундесвера выявил низкую готовность Германии к возможному военному конфликту с РФ. Эксперты Бундесвера подготовили доклад, который определяет "слабые места" в системе готовности страны к чрезвычайным ситуациям.
Об этом в своем материале пишет Bild.
Что не так с армией Германии
Исследование, проведенное 200 экспертами, включая военных и медиков, дает первую пессимистическую оценку состояния дел и определяет необходимые немедленные действия. В худшем сценарии Германия столкнется с ежедневными потерями около 1000 солдат, кроме гражданских жертв. Ожидается значительная физическая и психосоциальная нагрузка на медицинский персонал.
Также прогнозируется рост инфекционных заболеваний, дефицит лекарственных препаратов, крови и перевязочного материала. Эксперты предупреждают о возможности целевых атак противника на медицинские учреждения.
По результатам исследования, медицинская система Германии оценивается как "умеренно готовая". Выявленные проблемы: неопределенные зоны ответственности, уязвимые цепочки поставок, не слаженные каналы коммуникации. Аптеки недостаточно запасают лекарства, а также нет четкой информации о доступности и привлечения медицинских работников к резерву.
Рекомендации экспертов:
- защита больниц, аптек и производителей лекарств против мародерства и разрушений, размещение медицинских помещений под землей;
- использование школ и спортивных залов как пунктов сбора раненых;
- обучение студентов-медиков оказанию помощи при военных травмах;
- уменьшение бюрократических препятствий в больницах для лечения на 20-25% большего количества пациентов;
- восстановление производства критических лекарств в пределах Европейского Союза;
- запас критических лекарств и медицинских материалов;
- использование запасов крови из других регионов для предотвращения дефицита;
- упрощение требований к упаковке и инструкций лекарств;
- проведение большего количества учений между военными и гражданскими;
- создание оперативной системы здравоохранения для чрезвычайных ситуаций.
Ранее сообщалось, что министр обороны Германии Борис Писториус хочет сделать свою страну готовой к войне. Однако из-за этого он попал под плотный политический огонь со стороны левого крыла своей же партии.
Также на фоне опасений перед возможными провокациями со стороны РФ в Германии резко вырос спрос на частные бункеры. В продаже появился первый "домашний бункер".
