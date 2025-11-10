Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Не готовы воевать — эксперты насчитали кучу проблем в Бундесвере

Не готовы воевать — эксперты насчитали кучу проблем в Бундесвере

Ua ru
Дата публикации 10 ноября 2025 06:54
обновлено: 06:48
Бундесвер имеет множество проблем и его готовность к войне очень низкая — эксперты объяснили, как это исправить
Силы обороны Германии. Иллюстративное фото: Бундесвер

Официальный отчет Бундесвера выявил низкую готовность Германии к возможному военному конфликту с РФ. Эксперты Бундесвера подготовили доклад, который определяет "слабые места" в системе готовности страны к чрезвычайным ситуациям.

Об этом в своем материале пишет Bild.

Реклама
Читайте также:

Что не так с армией Германии

Исследование, проведенное 200 экспертами, включая военных и медиков, дает первую пессимистическую оценку состояния дел и определяет необходимые немедленные действия. В худшем сценарии Германия столкнется с ежедневными потерями около 1000 солдат, кроме гражданских жертв. Ожидается значительная физическая и психосоциальная нагрузка на медицинский персонал.

Также прогнозируется рост инфекционных заболеваний, дефицит лекарственных препаратов, крови и перевязочного материала. Эксперты предупреждают о возможности целевых атак противника на медицинские учреждения.

По результатам исследования, медицинская система Германии оценивается как "умеренно готовая". Выявленные проблемы: неопределенные зоны ответственности, уязвимые цепочки поставок, не слаженные каналы коммуникации. Аптеки недостаточно запасают лекарства, а также нет четкой информации о доступности и привлечения медицинских работников к резерву.

Рекомендации экспертов:

  • защита больниц, аптек и производителей лекарств против мародерства и разрушений, размещение медицинских помещений под землей;
  • использование школ и спортивных залов как пунктов сбора раненых;
  • обучение студентов-медиков оказанию помощи при военных травмах;
  • уменьшение бюрократических препятствий в больницах для лечения на 20-25% большего количества пациентов;
  • восстановление производства критических лекарств в пределах Европейского Союза;
  • запас критических лекарств и медицинских материалов;
  • использование запасов крови из других регионов для предотвращения дефицита;
  • упрощение требований к упаковке и инструкций лекарств;
  • проведение большего количества учений между военными и гражданскими;
  • создание оперативной системы здравоохранения для чрезвычайных ситуаций.

Ранее сообщалось, что министр обороны Германии Борис Писториус хочет сделать свою страну готовой к войне. Однако из-за этого он попал под плотный политический огонь со стороны левого крыла своей же партии.

Также на фоне опасений перед возможными провокациями со стороны РФ в Германии резко вырос спрос на частные бункеры. В продаже появился первый "домашний бункер".

Германия НАТО армия Бундесвер
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации