Україна
Не готові воювати — експерти нарахували купу проблем в Бундесвері

Не готові воювати — експерти нарахували купу проблем в Бундесвері

Ua ru
Дата публікації: 10 листопада 2025 06:54
Оновлено: 06:48
Бундесвер має безліч проблем і його готовність до війни дуже низька — експерти пояснили, як це виправити
Сили оборони Німеччини. Ілюстративне фото: Бундесвер

Офіційний звіт Бундесверу виявив низьку готовність Німеччини до можливого військового конфлікту з РФ. Експерти Бундесверу підготували доповідь, яка визначає "слабкі місця" в системі готовності країни до надзвичайних ситуацій.

Про це у своєму матеріалі пише Bild.

Читайте також:

Що не так з армією Німеччини

Дослідження, проведене 200 експертами, включаючи військових та медиків, дає першу песимістичну оцінку стану справ та визначає необхідні негайні дії. У найгіршому сценарії Німеччина зіткнеться з щоденними втратами близько 1000 солдатів, крім цивільних жертв. Очікується значна фізична та психосоціальна навантаження на медичний персонал.

Також прогнозується зростання інфекційних захворювань, дефіцит лікарських препаратів, крові та перев'язувального матеріалу. Експерти попереджають про можливість цільових атак противника на медичні установи.

За результатами дослідження, медична система Німеччини оцінюється як "помірно готова". Виявлені проблеми: невизначені зони відповідальності, вразливі ланцюжки постачання, незлагоджені канали комунікації. Аптеки недостатньо запасають ліки, а також немає чіткої інформації щодо доступності та залучення медичних працівників до резерву.

Рекомендації експертів:

  • захист лікарень, аптек та виробників ліків проти мародерства та руйнувань, розміщення медичних приміщень під землею;
  • використання шкіл та спортивних залів як пунктів збору поранених;
  • навчання студентів-медиків наданню допомоги при військових травмах;
  • зменшення бюрократичних перешкод у лікарнях для лікування на 20-25% більшої кількості пацієнтів;
  • відновлення виробництва критичних ліків в межах Європейського Союзу;
  • запас критичних ліків та медичних матеріалів;
  • використання запасів крові з інших регіонів для запобігання дефіциту;
  • спрощення вимог до упаковки та інструкцій ліків;
  • проведення більшої кількості навчань між військовими та цивільними;
  • створення оперативної системи охорони здоров'я для надзвичайних ситуацій.

Раніше повідомлялось, що міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус хоче зробити свою країну готовою до війни. Проте через це він потрапив під щільний політичний вогонь з боку лівого крила своєї ж партії.

Також на тлі побоювань перед можливими провокаціями з боку РФ у Німеччині різко зріс попит на приватні бункери. У продажу з'явився перший "домашній бункер".

Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
