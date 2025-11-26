Відео
На "Орєшнік" знайшлась управа — німці отримують Arrow-3 з Ізраїля

На "Орєшнік" знайшлась управа — німці отримують Arrow-3 з Ізраїля

Ua ru
Дата публікації: 26 листопада 2025 05:06
Оновлено: 05:00
Німеччина захиститься від Орєшніка ізраїльською Arrow-3 — що відомо про цю ПРО
Запуск ізраїльської ракети Arrow-3. Фото: Міноборони Ізраїля

Вже 3 грудня Німеччина отримає захист від "Орєшника" — ПРО Arrow-3, яка стане на бойове чергування. Ця система протиракетної оборони розроблена в Ізраїлі й вже ведеться активна робота над Arrow-4.

Про це повідомляє Defense Express.

Читайте також:

Успішна угода з Ізраїлем та захист від "Орєшника"

Офіційне оголошення про початок бойового чергування відбудеться 3 грудня на авіабазі Feuerwehr Holzdorf, розташованій на сході Німеччини. Система Arrow-3 була замовлена в Ізраїля у вересні 2023 року.

Вартість угоди склала 3,5 млрд доларів, а терміни постачання були заплановані до кінця 2025 року. Defense Express зазначає, що виробники, вочевидь, цілком впоралися з поставленими термінами.

Arrow-3 дозволяє перехоплювати балістичні ракети середньої дальності поза межами атмосфери за допомогою кінетичного перехоплення. Саме ця система має дозволити Німеччині захиститися від атак такими ракетами, як російський "Орєшник".

На "Орєшнік" знайшлась управа — німці отримують Arrow-3 з Ізраїля - фото 1
РЛС EL/M-2080. Фото: Міноборони Ізраїля

Arrow-3 вже успішно довела свою ефективність під час відбиття Ізраїлем атак Ірану. Важливою частиною комплексу є також радіолокаційна станція (РЛС) EL/M-2080 Green Pine, яка в оновленій версії Block-B має дальність виявлення цілей до 900 км.

Німеччина планує розгорнути Arrow-3 ще на двох майданчиках, а повну оперативну готовність системи очікують досягти до 2030 року.

Крім Arrow-3, у Бундесвері також вирішили закупити більш слабку Arrow-4, яка перебуває на завершальній стадії розробки, для перехоплення цілей у дуже верхніх шарах атмосфери. На нижчому рівні протиракетної оборони Німеччина використовує Patriot PAC-3.

Раніше ми повідомляли про офіційний звіт Бундесверу, який виявив низьку готовність Німеччини до можливої війни з РФ. Доповідь визначає "слабкі місця" в системі готовності країни до надзвичайних ситуацій.

Також на тлі побоювань перед можливими провокаціями з боку РФ у Німеччині різко зріс попит на приватні бункери. У продажу з'явився перший "домашній бункер".

Автор:
Пилип Бойко
Автор:
Пилип Бойко
