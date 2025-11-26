Німеччина захиститься від Орєшніка ізраїльською Arrow-3 — що відомо про цю ПРО

Запуск ізраїльської ракети Arrow-3. Фото: Міноборони Ізраїля

Вже 3 грудня Німеччина отримає захист від "Орєшника" — ПРО Arrow-3, яка стане на бойове чергування. Ця система протиракетної оборони розроблена в Ізраїлі й вже ведеться активна робота над Arrow-4.

Про це повідомляє Defense Express.

Офіційне оголошення про початок бойового чергування відбудеться 3 грудня на авіабазі Feuerwehr Holzdorf, розташованій на сході Німеччини. Система Arrow-3 була замовлена в Ізраїля у вересні 2023 року.

Вартість угоди склала 3,5 млрд доларів, а терміни постачання були заплановані до кінця 2025 року. Defense Express зазначає, що виробники, вочевидь, цілком впоралися з поставленими термінами.

Arrow-3 дозволяє перехоплювати балістичні ракети середньої дальності поза межами атмосфери за допомогою кінетичного перехоплення. Саме ця система має дозволити Німеччині захиститися від атак такими ракетами, як російський "Орєшник".

РЛС EL/M-2080. Фото: Міноборони Ізраїля

Arrow-3 вже успішно довела свою ефективність під час відбиття Ізраїлем атак Ірану. Важливою частиною комплексу є також радіолокаційна станція (РЛС) EL/M-2080 Green Pine, яка в оновленій версії Block-B має дальність виявлення цілей до 900 км.

Німеччина планує розгорнути Arrow-3 ще на двох майданчиках, а повну оперативну готовність системи очікують досягти до 2030 року.

Крім Arrow-3, у Бундесвері також вирішили закупити більш слабку Arrow-4, яка перебуває на завершальній стадії розробки, для перехоплення цілей у дуже верхніх шарах атмосфери. На нижчому рівні протиракетної оборони Німеччина використовує Patriot PAC-3.

Раніше ми повідомляли про офіційний звіт Бундесверу, який виявив низьку готовність Німеччини до можливої війни з РФ. Доповідь визначає "слабкі місця" в системі готовності країни до надзвичайних ситуацій.

