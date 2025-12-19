Зеленський заявив, що Україна знає, де в Білорусі буде розміщено "Орєшнік"

Володимир Зеленський повідомив на спільній з президентом Польщі Каролем Навроцьким. Фото ілюстративне: Reuters

Президент України Володимир Зеленський заявив, що знає, де на території Білорусі буде розташовано ракетний комплекс "Орєшнік". Він додав, що в Україні є знання того, як протидіяти цій зброї.

Про це Зеленський повідомив на прес-конференції у Варшаві у п'ятницю, 19 грудня.

"Орєшнік" в Білорусі

Зеленський заявив, що Україна знає, як протидіяти "Орєшніку" та дорікнув західним лідерам в тому, що вони не ввели санкції проти фірм, які постачають комплектуючі для цієї зброї. Зеленський заявив, що українська сторона попереджала США та Європу партнерів про "Орєшнік" в Білорусі. Дистанція, на яку буде бити становить загрозу багатьом європейським країнам — наприклад Польщі та Німеччині.

"Завершується переміщення "Орєшніка" на територію Білорусі. Ми розуміємо, де це буде, де буде розміщення. Ми інформацію передаємо нашим партнерам. Думаю, партнери самі можуть оцінити цю загрозу і зрозуміти, як їм на це реагувати", — зазначив Зеленський.

Президент нагадав, як РФ вдарила "Орєшніком" по Дніпру, зазначивши, що його його не можна збити безпілотними.

Нагадаємо, що Лукашенко заявив, що "Орєшнік" уже розміщений в Білорусі. Ракета нібито вже інтегрована в систему оборони країни.

Раніше ми також інформували, що Німеччина отримає захист від "Орєшника" — ПРО Arrow-3. Ця система ППО стане на бойове чергування 3 грудня.