Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиМодаЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Україна знає, де в Білорусі буде розміщено "Орєшнік" — Зеленський

Україна знає, де в Білорусі буде розміщено "Орєшнік" — Зеленський

Ua ru
Дата публікації: 19 грудня 2025 16:09
Зеленський заявив, що Україна знає, де в Білорусі буде розміщено "Орєшнік"
Володимир Зеленський повідомив на спільній з президентом Польщі Каролем Навроцьким. Фото ілюстративне: Reuters

Президент України Володимир Зеленський заявив, що знає, де на території Білорусі буде розташовано ракетний комплекс "Орєшнік". Він додав, що в Україні є знання того, як протидіяти цій зброї.

Про це Зеленський повідомив на прес-конференції у Варшаві у п'ятницю, 19 грудня.

Реклама
Читайте також:

"Орєшнік" в Білорусі

Зеленський заявив, що Україна знає, як протидіяти "Орєшніку" та дорікнув західним лідерам в тому, що вони не ввели санкції проти фірм, які постачають комплектуючі для цієї зброї. Зеленський заявив, що українська сторона попереджала США та Європу партнерів про "Орєшнік" в Білорусі. Дистанція, на яку буде бити становить загрозу багатьом європейським країнам — наприклад  Польщі та  Німеччині.

"Завершується переміщення "Орєшніка" на територію Білорусі. Ми розуміємо, де це буде, де буде розміщення. Ми інформацію передаємо нашим партнерам. Думаю, партнери самі можуть оцінити цю загрозу і зрозуміти, як їм на це реагувати", — зазначив Зеленський.

Президент нагадав, як РФ вдарила "Орєшніком" по Дніпру, зазначивши, що його його не можна збити безпілотними.

Нагадаємо, що Лукашенко заявив, що "Орєшнік" уже розміщений в Білорусі. Ракета нібито вже інтегрована в систему оборони країни. 

Раніше ми також інформували, що Німеччина отримає захист від "Орєшника" — ПРО Arrow-3. Ця система ППО стане на бойове чергування 3 грудня. 

Володимир Зеленський зброя Білорусь ракета Орєшнік балістичні ракети
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації