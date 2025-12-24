Зеленський зробив заяви про ракети "Орешнік" у Білорусі

Володимир Зеленський. Фото: Telegram Володимира Зеленського

Розміщення російських ракетних комплексів "Орешнік" на території Білорусі становить небезпечний прецедент для світової безпеки. Україна вже готує спільну відповідь на ці дії разом із міжнародними партнерами.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у Telegram у середу, 24 грудня.

Пост Зеленського. Фото: скриншот

Зеленський про ракети "Орешнік" у Білорусі

За словами глави держави, українська розвідка отримала додаткові деталі щодо присутності та специфіки розміщення цих комплексів у сусідній країні.

"Розвідка здобула більше деталей щодо цього, і важливо, щоб партнери теж це знали та враховували у своїх захисних кроках. Ми вважаємо, що агресивне розповсюдження такої зброї несе глобальну загрозу та створює небезпечний прецедент. Доручив готувати спільно з партнерами варіанти відповідей", — заявив Зеленський.

Нагадаємо, що раніше Володимир Зеленський повідомив, що він знає, де у Білорусі буде розташовано "Орєшнік" з РФ.

А раніше Лукашенко зазначив, що "Орєшнік" вже було транспортовано в Білорусі та інтегрована в систему оборони країни.