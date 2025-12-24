Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиМодаЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Орєшнік у Білорусі — Україна з партнерами готують відповідь

Орєшнік у Білорусі — Україна з партнерами готують відповідь

Ua ru
Дата публікації: 24 грудня 2025 18:27
Зеленський зробив заяви про ракети "Орешнік" у Білорусі
Володимир Зеленський. Фото: Telegram Володимира Зеленського

Розміщення російських ракетних комплексів "Орешнік" на території Білорусі становить небезпечний прецедент для світової безпеки. Україна вже готує спільну відповідь на ці дії разом із міжнародними партнерами.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у Telegram у середу, 24 грудня.

Реклама
Читайте також:
Орєшнік у Білорусі — Україна з партнерами готують відповідь - фото 1
Пост Зеленського. Фото: скриншот

Зеленський про ракети "Орешнік" у Білорусі

За словами глави держави, українська розвідка отримала додаткові деталі щодо присутності та специфіки розміщення цих комплексів у сусідній країні. 

"Розвідка здобула більше деталей щодо цього, і важливо, щоб партнери теж це знали та враховували у своїх захисних кроках. Ми вважаємо, що агресивне розповсюдження такої зброї несе глобальну загрозу та створює небезпечний прецедент. Доручив готувати спільно з партнерами варіанти відповідей", — заявив Зеленський.

Нагадаємо, що раніше Володимир Зеленський повідомив, що він знає, де у Білорусі буде розташовано "Орєшнік" з РФ.

А раніше Лукашенко зазначив, що "Орєшнік" вже було транспортовано в Білорусі та інтегрована в систему оборони країни. 

Володимир Зеленський Україна Білорусь ракета Орєшнік
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації