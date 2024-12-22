Теракти в Магдебурге — Орбан заявил, что во всем виноваты эмигранты

Виктор Орбан. Фото: Facebook/Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о связи между иммиграцией в ЕС и терактом в Германии. Там мужчина въехал на рождественскую ярмарку, убив по меньшей мере пять человек и ранив еще 200 человек.

Об этом сообщило издание Associated Press в субботу, 21 декабря.

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Виктор Орбан выразил свое соболезнование семьям жертв инцидента, случившегося в пятницу вечером в городе Магдебург. Венгерский лидер намекнул, что в этом виновата миграционная политика ЕС. Орбан убежден, что такие нападения начались в Европе только после 2015 года. Он объяснил это тем, что сотни тысяч мигрантов и беженцев въехали в ЕС.

"На самом деле Европа была свидетелем многочисленных нападений боевиков в течение десятилетий, включая взрывы поездов в Мадриде в 2004 году и нападения в центре Лондона в 2005 году", — отмечает издание.

Однако Орбан заявил, что не сомневается в том, что существует связь между миграцией и терроризмом. Он утверждает, что руководство ЕС "хочет, чтобы Магдебург произошел и с Венгрией".

Немецкие власти заявили, что подозреваемый, 50-летний врач из Саудовской Аравии, находится под следствием. Он жил в Германии с 2006 года, занимаясь медицинской практикой. Описывая себя как бывшего мусульманина, подозреваемый ежедневно публиковал десятки твитов и ретвитов на антиисламскую тематику, критикуя религию и приветствуя отошедших от веры мусульман.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на теракт в немецком городе Магдебурге. Он заявил, что насилие никогда и нигде не должно побеждать.

В Магдебурге 50-летний уроженец Саудовской Аравии 20 декабря въехал в толпу людей на рождественской ярмарке. Известно, что перед инцидентом в соцсетях он писал, что хочет мести. По его словам, "Германия пыталась исламизировать Европу".