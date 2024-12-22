Теракті у Магдебурзі — Орбан заявив, що у всьому винні емігранти

Віктор Орбан. Фото: Facebook/Віктор Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про зв'язок між імміграцією до ЄС та терактом у Німеччині. Там чоловік в'їхав на різдвяний ярмарок, вбивши щонайменше п'ятьох людей і поранивши ще 200.

Про це повідомило видання Associated Press у суботу, 21 грудня.

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Віктор Орбан висловив своє співчуття сім'ям жертв інциденту, який трапився у п'ятницю ввечері в місті Магдебург. Угорський лідер натякнув, що в цьому винна міграційна політика ЄС. Орбан переконаний, що такі напади почали відбуватися в Європі лише після 2015 року. Він пояснив це тим, що сотні тисяч мігрантів і біженців в'їхали до ЄС.

"Насправді Європа була свідком численних нападів бойовиків протягом десятиліть, включаючи вибухи поїздів у Мадриді у 2004 році та напади у центрі Лондона у 2005 році", — зазначає видання.

Однак, Орбан заявив, що не сумнівається у тому, що існує зв'язок між міграцією і тероризмом. Він стверджує, що керівництво ЄС "хоче, щоб Магдебург стався і з Угорщиною".

Німецька влада заявила, що підозрюваний, 50-річний лікар із Саудівської Аравії, перебуває під слідством. Він жив у Німеччині з 2006 року, займаючись медичною практикою. Описуючи себе як колишнього мусульманина, підозрюваний щодня публікував десятки твітів і ретвітів на антиісламську тематику, критикуючи релігію і вітаючи мусульман, які відійшли від віри.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський відреагував на теракт у німецькому місті Магдебург. Він заявив, що насильство ніколи й ніде не має перемагати.

У Магдебурзі 50-річний уродженець Саудівської Аравії 20 грудня в'їхав у натовп людей на різдвяному ярмарку. Відомо, що перед інцидентом, у соцмережах він писав, що хоче помсти. За його словами, "Німеччина намагалася ісламізувати Європу".