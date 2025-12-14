Видео
Главная Новости дня Оппозиционерка Колесникова обратилась к сторонникам в Беларуси

Оппозиционерка Колесникова обратилась к сторонникам в Беларуси

Ua ru
Дата публикации 14 декабря 2025 18:05
Мария Колесникова после освобождения поблагодарила белорусов за поддержку
Мария Колесникова. Фото: Новини.LIVE

Белорусская оппозиционерка Мария Колесникова после освобождения из колонии обратилась к своим сторонникам. Активистка поблагодарила за солидарность и поддержку.

Об этом она сказала во время пресс-конференции со СМИ в воскресенье, 14 декабря, сообщает журналист Новини.LIVE Дмитрий Шеремет с места событий.

Читайте также:

Колесникова поблагодарила сторонников

Оппозиционерка отреагировала на поддержку со стороны белорусских женщин, которые в знак солидарности, выходили на улицы с красной помадой после ее заключения. Яркий макияж, который часто демонстрировала сама Колесникова, стал негласным символом сопротивления режиму действующей власти Беларуси.

"Красная помада — это классно! Большое спасибо! Я ничего не знала об этом. О таком знаке солидарности. Ну что ж, я тоже выражаю солидарность. И сегодня я тоже с красной помадой", — сказала Колесникова.

Также Колесникова поблагодарила Украину и США за возможность досрочно покинуть белорусскую тюрьму, в которой она находилась, как политическая заключенная.

Напомним, Мария Колесникова стала одной из 114 политзаключенных, которые прибыли в Украину 13 декабря. Среди них также удалось вернуть пятерых украинских граждан.

Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
