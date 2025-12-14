Марія Колеснікова після звільнення подякувала білорусам за підтримку

Марія Колеснікова. Фото: Новини.LIVE

Білоруська опозиціонерка Марія Колеснікова після звільнення з колонії звернулася до своїх прихильників. Активістка подякувала за солідарність та підтримку.

Про це вона сказала під час пресконференції зі ЗМІ в неділю, 14 грудня, повідомляє журналіст Новини.LIVE Дмитро Шеремет з місця подій.

Колеснікова подякувала прихильникам

Опозиціонерка відреагувала на підтримку з боку білоруських жінок, які на знак солідарності, виходили на вулиці із червоною помадою після її ув'язнення. Яскравий макіяж, який часто демонструвала сама Колеснікова, став негласним символом супротиву режиму чинної влади Білорусі.

"Червона помада — це класно! Дуже дякую! Я нічого не знала про це. Про такий знак солідарності. Ну що ж, я теж висловлюю солідарність. І сьогодні я теж з червоною помадою", — сказала Колеснікова.

Також Колеснікова подякувала Україні та США за можливість достроково покинути білоруську в'язницю, у якій вона перебувала, як політична ув'язнена.

Нагадаємо, Марія Колеснікова стала однією з 114 політв'язнів, які прибули до України 13 грудня. Серед них також вдалося повернути п'ятьох українських громадян.