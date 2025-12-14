Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Опозиціонерка Колеснікова звернулася до прихильників у Білорусі

Опозиціонерка Колеснікова звернулася до прихильників у Білорусі

Ua ru
Дата публікації: 14 грудня 2025 18:05
Марія Колеснікова після звільнення подякувала білорусам за підтримку
Марія Колеснікова. Фото: Новини.LIVE

Білоруська опозиціонерка Марія Колеснікова після звільнення з колонії звернулася до своїх прихильників. Активістка подякувала за солідарність та підтримку.

Про це вона сказала під час пресконференції зі ЗМІ в неділю, 14 грудня, повідомляє журналіст Новини.LIVE Дмитро Шеремет з місця подій.

Реклама
Читайте також:

Колеснікова подякувала прихильникам

Опозиціонерка відреагувала на підтримку з боку білоруських жінок, які на знак солідарності, виходили на вулиці із червоною помадою після її ув'язнення. Яскравий макіяж, який часто демонструвала сама Колеснікова, став негласним символом супротиву режиму чинної влади Білорусі.

"Червона помада — це класно! Дуже дякую! Я нічого не знала про це. Про такий знак солідарності. Ну що ж, я теж висловлюю солідарність. І сьогодні я теж з червоною помадою", — сказала Колеснікова.

Також Колеснікова подякувала Україні та США за можливість достроково покинути білоруську в'язницю, у якій вона перебувала, як політична ув'язнена.

Нагадаємо, Марія Колеснікова стала однією з 114 політв'язнів, які прибули до України 13 грудня. Серед них також вдалося повернути п'ятьох українських громадян.

Білорусь опозиція звільнення зустріч підтримка
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації