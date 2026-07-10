Операция "Мидас": фигуранту дела предъявлено новое подозрение

Сотрудники НАБУ во время операции по разоблачению. Иллюстративное фото: НАБУ

Евтушенко Алина Редактор ленты новостей

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура в рамках операции "Мидас" сообщили о предъявлении нового подозрения бывшему исполнительному директору по физической защите и безопасности НАЭК "Энергоатом". По данным следствия, его подозревают в легализации более 30 млн грн, полученных преступным путем. Правоохранители утверждают, что на эти средства бывший чиновник приобрел элитную недвижимость, дорогие автомобили и другие предметы роскоши.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение НАБУ в пятницу, 10 июля.

По делу "Мидас" объявили о новом подозрении

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о новом подозрении бывшему исполнительному директору по физической защите и безопасности НАЭК "Энергоатом". По версии следствия, бывший чиновник легализовал десятки миллионов гривен, полученных в результате коррупционной схемы, которую правоохранители раскрыли в ходе операции "Мидас".

Как отмечают в НАБУ, в ходе дальнейшего расследования правоохранители установили новые обстоятельства деятельности отдельных участников преступной организации, причастной к масштабной коррупции в АО НАЭК "Энергоатом". Новое подозрение было предъявлено бывшему топ-менеджеру компании, который в материалах уголовного производства фигурирует под условным обозначением "Тенор".

По данным следствия, в течение 2023–2025 годов он легализовал более 30 млн грн, полученных преступным путем.

Правоохранители утверждают, что на эти средства бывший чиновник приобрел два автомобиля Mercedes-Benz общей стоимостью более 8 млн грн, элитную недвижимость в Украине и на индонезийском острове Бали общей стоимостью более 19 млн грн, а также другие дорогостоящие предметы роскоши.

По информации НАБУ, чтобы скрыть происхождение средств и предотвратить раскрытие финансовых операций, подозреваемый использовал криптовалюту. При этом все приобретенные активы, по данным следствия, оформлял на близкое лицо.

Действия бывшего чиновника квалифицированы по ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины — легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем.

Скриншот сообщения НАБУ/Facebook

Что известно об операции "Мидас"

Операцию "Мидас" НАБУ и САП провели в ноябре 2025 года. Тогда правоохранители заявили о разоблачении преступной организации, которую подозревают в масштабной коррупции в АО НАЭК "Энергоатом".

По данным следствия, участники схемы получали неправомерную выгоду от контрагентов компании, а впоследствии легализовывали полученные средства путем приобретения недвижимости, автомобилей и других ценных активов.

Первые подозрения по делу были предъявлены семи лицам, среди которых были бывший исполнительный директор по физической защите и безопасности НАЭК "Энергоатом", известный в материалах следствия под условным обозначением "Тенор", а также другие вероятные участники схемы. Впоследствии круг подозреваемых расширился — о подозрениях сообщили бывшему вице-премьер-министру и министру энергетики Украины.

По состоянию на июль 2026 года НАБУ и САП продолжают досудебное расследование. Правоохранители сообщают о новых установленных эпизодах и новых подозрениях по делу, тогда как окончательную правовую оценку действиям фигурантов должен дать суд. В настоящее время досудебное расследование продолжается.