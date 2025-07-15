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Главная Новости дня Обновление КМУ — Зеленский встретился с Федоровым и Свириденко

Обновление КМУ — Зеленский встретился с Федоровым и Свириденко

Ua en ru
Дата публикации 15 июля 2025 13:29
Обновление правительства — Зеленский поговорил со Свириденко и Федоровым
Владимир Зеленский, Юлия Свириденко и Михаил Федоров. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский 15 июля встретился с первым вице-премьером Юлией Свириденко и министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым. Главное внимание было сосредоточено на первых шагах обновления украинского правительства.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram.

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Совещание Зеленского с Федоровым и Свириденко

Зеленский рассказал, что вместе с Федоровым и Свириденко они готовят первые шаги обновленного правительства. Во время этого совещания они детализировали задачи на следующие шесть месяцев.

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Юлия Свириденко и Михаил Федоров. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент подчеркнул, что главное — увеличить производство собственного оружия в Украине, полностью обеспечить контрактирование необходимых объемов всех типов дронов для Сил обороны Украины, провести ощутимую дерегуляцию и высвободить внутренний экономический потенциал нашей страны, а также обеспечить полное выполнение программ социальной поддержки наших людей.

Кроме того, они определили, какие результаты могут быть достигнуты за первые полгода работы нового правительства.

Напомним, 14 июля Владимир Зеленский предложил Юлии Свириденко возглавить правительство Украины и существенно обновить его работу. Президент ожидает представления программы действий нового Кабмина в ближайшее время.

В то же время нардеп Ярослав Железняк назвал главные изменения, которые готовятся в украинском правительстве. Часть министров планируют уволить, а некоторые должности даже объединить.

Владимир Зеленский Михаил Федоров Юлия Свириденко кадровые изменения правительство
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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