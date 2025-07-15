Оновлення уряду України — Зеленський поговорив зі Свириденко і Федоровим

Володимир Зеленський, Юлія Свириденко та Михайло Федоров. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський 15 липня зустрівся з першою віцепрем'єркою Юлією Свириденко та міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим. Головна увага була зосереджена на перших кроках оновлення українського уряду.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

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Зеленський розповів, що разом з Федоровим та Свириденко вони готують перші кроки оновленого уряду. Під час цієї наради вони деталізували завдання на наступні шість місяців.

Юлія Свириденко та Михайло Федоров. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент наголосив, що головне — збільшити виробництво власної зброї в Україні, повністю забезпечити контрактування необхідних обсягів усіх типів дронів для Сил оборони України, провести відчутну дерегуляцію та вивільнити внутрішній економічний потенціал нашої країни, а також забезпечити повне виконання програм соціальної підтримки наших людей.

Крім того, вони визначили, які результати можуть бути досягнуті за перші пів року роботи нового уряду.

Нагадаємо, 14 липня Володимир Зеленський запропонував Юлії Свириденко очолити уряд України та суттєво оновити його роботу. Президент очікує на представлення програми дій нового Кабміну найближчим часом.

Водночас нардеп Ярослав Железняк назвав головні зміни, які готуються в українському уряді. Частину міністрів планують звільнити, а деякі посади навіть об'єднати.