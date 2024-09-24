Елена Зеленская. Фото иллюстративное: Офис президента

Первая леди Украины Елена Зеленская посетила выставку "Александра Экстер: сцена — это мир", проходившую в Нью-Йорке. Она подчеркнула, что нашему государству крайне важно вернуть художников, заслуги и деятельность которых присвоила себе Россия.

Об этом Елена Зеленская написала на своей странице в Telegram во вторник, 24 сентября.

Читайте также:

Елена Зеленская в Нью-Йорке

"Важно вернуть Украине художников, присвоенных Россией. Культура — это наше ментальное пространство. Украина взялась за это непростое дело еще в первые месяцы полномасштабного российского вторжения", — отметила Зеленская.

Первая леди напомнила, что благодаря этим усилиям ведущие музеи мира впервые справедливо подписали произведения Айвазовского, Куинджи, Малевича их настоящим, украинским происхождением.

''Сегодня продолжаем деколонизацию украинского искусства в Нью-Йорке.

Украинский музей представляет США и посетителям со всего мира наших художников эпохи модернизма и авангарда именно как украинских, а не российских или советских, как их годами позиционировала империя", — написала Зеленская.

Она подчеркнула, что выставка "Александра Экстер: сцена — это мир" посвящена выдающейся киевской художнице первой половины ХХ века, а экспозиция "Воля: украинский модернизм" — ее современникам и соотечественникам: Александру Архипенко, Давиду Бурлюку, Василию Богомазову, Марии Синяковой, Василию Ермилову, Алексею Грищенко.

"Все эти люди творили новое искусство, повлиявшее на их страну, весь мир и нас, потомков, даже если мы об этом не догадываемся", — отметила первая леди.

Зеленская добавила, что среди классических произведений привлекает внимание и современная инсталляция RUS — скульптурная работа художницы Молли Гочман.

Суть произведения состоит в том, что многочисленные ряды образуют украинско-российскую границу, определенную Украиной и признанную международным правом.

"По замыслу автора работа символизирует возможность восстановления и исцеления Украины и всех ее границ — и физических, и творческих", — резюмировала Зеленская.

Напомним, в СМИ появлялась информация о пунктах, содержащих План победы Украины Владимира Зеленского. Одним из них является приглашение Украины в НАТО.

Также Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что представит в целом План победы Украины после его презентации в США.