Олена Зеленська відвідала виставку "Александра Экстер: сцена — это мир"

Олена Зеленська. Фото ілюстративне: Офіс президента

Перша леді України Олена Зеленська відвідала виставку "Олександра Екстер: сцена — це світ", яка проходила у Нью-Йорку. Вона наголосила, що нашій державі вкрай важливо поветнути собі митців, заслуги і діяльність яких присвоїла собі Росія.

Про це Олена Зеленська написала на своїй сторінці у Telegram у вівторок, 24 вересня.

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"Важливо повернути Україні митців, яких присвоїла Росія. Культура — це наш ментальний простір. Україна взялася за цю непросту справу ще в перші місяці повномасштабного російського вторгнення", — зазначила Зеленська.

Перша леді нагадала, що завдяки цим зусиллям, провідні музеї світу вперше справедливо підписали твори Айвазовського, Куїнджі, Малевича їхнім справжнім, українським походженням.

"Сьогодні продовжуємо деколонізацію українського мистецтва у Нью-Йорку.

Український музей представляє США та відвідувачам з усього світу наших художників епохи модернізму та авангарду саме як українських, а не російських чи радянських, як їх роками позиціювала імперія", — написала Зеленська.

Вона наголосила, що виставка "Олександра Екстер: сцена — це світ" присвячена видатній київській новаторці першої половини ХХ століття, а експозиція "Воля: український модернізм" — її сучасникам і співвітчизникам: Олександру Архипенку, Давиду Бурлюку, Олександру Богомазову, Марії Синяковій, Василю Єрмилову, Олексію Грищенку.

"Всі ці люди творили нове мистецтво, яке вплинуло на їхню країну, весь світ і нас, нащадків, навіть якщо ми про це не здогадуємося", — зазначила перша леді.

Зеленська додала, що серед класичних творів привертає увагу й сучасна інсталяція UKR|RUS — скульптурна робота художниці Моллі Ґочман.

Суть витвору у тому, що численні лави утворюють українсько-російський кордон, визначений Україною та визнаний міжнародним правом.

"За задумом авторки, робота символізує можливість відновлення та зцілення України й усіх її кордонів — і фізичних, і творчих", — резюмувала Зеленська.

Нагадаємо, у ЗМІ з'являлась інформація про пункти, які містить План перемоги України Володимира Зеленського. Одним з них є запрошення України до НАТО.

Також Президент України Володимир Зеленський наголошував, що представить на загал План перемоги України після його презентації в США.