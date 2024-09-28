Россияне придумали, как заставить украинцев взять российские паспорта

Российский паспорт. Фото: росСМИ

Российские захватчики создали новый метод давления на украинцев, оставшихся на временно оккупированных территориях Украины и не принявших паспорт гражданина России. Им дадут особый статус, что может угрожать принудительным выселением.

Об этом говорится в сообщении Центра национального сопротивления.

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Россияне вводят на ВОТ особый статус для украинцев, у которых нет российского паспорта. Он вступит в силу с 1 января 2025 года. Согласно ему, украинцы получат статус "иностранных граждан или лиц без гражданства".

Также на сайте миграционной службы при так называемом "ЛНР" сообщили, что совершеннолетние лица, до сих пор не оформившие российский паспорт, будут считаться иностранцами, однако еще будут иметь право жить на оккупированной части Луганской области до 31 декабря 2024 года.

В Центре нацсопротивления считают, что с 1 января 2025 года те, кто не обменяет украинский паспорт, будут вынуждены встать на миграционный учет или обращаться к оккупационным властям за разрешением на временное проживание.

Напомним, в Мариуполе оккупанты начали втягивать детей в войну против Украины. Также вывозят ценные артефакты и музейные экспонаты.