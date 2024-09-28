Росіяни придумали як змусити українців взяти російські паспорти

Російський паспорт. Фото: росЗМІ

Російські загарбники створили новий метод тиску на українців, які залишилися на тимчасово окупованих територіях України і не взяли паспорт громадянина Росії. Їм нададуть особливий статус, що може загрожувати примусовим виселенням.

Про це йдеться у повідомленні Центру національного спротиву.

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Росіяни вводять на ТОТ особливий статус для українців, які не мають російського паспорта. Він набере чинності з 1 січня 2025 року. Згідно з ним, українці отримають статус "іноземних громадян або осіб без громадянства".

Також на сайті міграційної служби при так званому "ЛНР" повідомили, що повнолітні особи, які досі не оформили російський паспорт, вважатимуться іноземцями, проте, ще матимуть право жити на окупованій частині Луганської області до 31 грудня 2024 року.

У Центрі нацспротиву вважають, що з 1 січня 2025 року ті, хто не обміняє український паспорт будуть змушені встати на міграційний облік або звертатися до окупаційної влади за дозволом на тимчасове проживання.

Нагадаємо, у Маріуполі окупанти почали втягувати дітей у війну проти України. Також звідти вивозять цінні артефакти та музейні експонати.