В окупованому Маріуполі українських школярів змушують пробити дрони для армії РФ

FPV-дрон в руках. Ілюстративне фото: pixels.com

Російські окупанти змушують українських школярів у Маріуполі майструвати FPV-дрони для своєї армії. Учні 47-ї школи тепер змушені проєктувати та виготовляти безпілотники для потреб агресора.

Про це повідомляє Центр Національного Спротиву.

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Як повідомляє ЦНС, для цього окупанти відкрили спеціалізований інженерний клас з авіаційним напрямком. Щоб залучити до роботи більше українських підлітків, у Москві видали підручники з "безпілотних авіаційних систем" і зараз надсилають їх у школи на тимчасово окуповані території України. Випустила підручники російська компанія-виробник дронів "Геоскан" і видавництво "Просвещение".

Це вже далеко не перший випадок, коли росіяни використовують дітей на тимчасово окупованих територіях України до виробництва зброї, яка згодом вбиває українців та знищує міста.

Таким чином, повідомляє ЦНС, ціле покоління української молоді стає свідком мілітаризації, що створює ілюзію, ніби війна, розв’язана Росією, є звичним явищем. Дітей реально втягують у війну, зазначають в ЦНС.

Нагадаємо, нещодавно 46 ОАеМБр показала ефектні кадри знищення російської техніки та живої сили. Окупанти намагалися піти у штурм.

Тим часом у Ростові лунали сьогодні, 27 вересня, вибухи та виникла сильна пожежа через збиття дронів силами ППО.