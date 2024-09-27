Вибухи в Ростові 27 вересня — на регіон налетіли безпілотники

В Ростові лунали потужні вибухи та виникла пожежа — що відомо
В російському Ростові в ніч проти 27 вересня лунали потужні вибухи внаслідок роботи систем протиповітряної оборони. На регіон налетіли дрони.
Про це повідомляють росЗМІ.
В Ростові пролунали сильні вибухи
За повідомленнями російських ЗМІ та соцмереж, перші вибухи в Ростові пролунали о 23:10 26 вересня у Новошахтинську. Там виникла сильна пожежа внаслідок падіння дрона. Вогонь перекинувся на поле.
Губернатор регіону Василь Голубєв заявив, що російські сили ППО нібито збили сім безпілотників. Інформації про постраждалих немає.
Нагадаємо, Росія щоденно атакує Запоріжжя. Глава Запорізької ОВА Іван Федоров заявив, що кількість постраждалих зросла.
Також окупанти потужно обстрілюють прикордонний регіон Сумської області із застосуванням різних видів зброї.
Читайте Новини.LIVE!