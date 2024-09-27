Вибухи в Ростові 27 вересня — на регіон налетіли безпілотники

Пожежі у Ростові від падіння безпілотника. Фото: соцмережі

В російському Ростові в ніч проти 27 вересня лунали потужні вибухи внаслідок роботи систем протиповітряної оборони. На регіон налетіли дрони.

Про це повідомляють росЗМІ.

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За повідомленнями російських ЗМІ та соцмереж, перші вибухи в Ростові пролунали о 23:10 26 вересня у Новошахтинську. Там виникла сильна пожежа внаслідок падіння дрона. Вогонь перекинувся на поле.

Пожежа у Новошахтинську. Фото: росЗМІ

Губернатор регіону Василь Голубєв заявив, що російські сили ППО нібито збили сім безпілотників. Інформації про постраждалих немає.

Нагадаємо, Росія щоденно атакує Запоріжжя. Глава Запорізької ОВА Іван Федоров заявив, що кількість постраждалих зросла.

Також окупанти потужно обстрілюють прикордонний регіон Сумської області із застосуванням різних видів зброї.