Взрывы в Ростове 27 сентября — на регион налетели беспилотники

Пожар в Ростове от падения беспилотника. Фото: соцсети

В российском Ростове в ночь на 27 сентября раздавались мощные взрывы в результате работы систем противовоздушной обороны. На регион налетели дроны.

Об этом сообщают росСМИ.

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По сообщениям российских СМИ и соцсетей, первые взрывы в Ростове прогремели в 23:10 26 сентября в Новошахтинске. Там возник сильный пожар в результате падения дрона. Огонь опрокинулся на поле.

Пожар в Новошахтинске. Фото: росСМИ

Губернатор региона Василий Голубев заявил, что российские силы ПВО якобы сбили семь беспилотников. Информации о пострадавших нет.

Напомним, Россия ежедневно атакует Запорожье. Глава Запорожской ОВА Иван Федоров заявил, что количество пострадавших возросло.

Также оккупанты мощно обстреливают приграничный регион Сумской области с применением различных видов оружия.