Взрывы в Ростове 27 сентября — на регион налетели беспилотники

В Ростове раздавались мощные взрывы и возник пожар — что известно
В российском Ростове в ночь на 27 сентября раздавались мощные взрывы в результате работы систем противовоздушной обороны. На регион налетели дроны.
Об этом сообщают росСМИ.
В Ростове раздались сильные взрывы
По сообщениям российских СМИ и соцсетей, первые взрывы в Ростове прогремели в 23:10 26 сентября в Новошахтинске. Там возник сильный пожар в результате падения дрона. Огонь опрокинулся на поле.
Губернатор региона Василий Голубев заявил, что российские силы ПВО якобы сбили семь беспилотников. Информации о пострадавших нет.
Напомним, Россия ежедневно атакует Запорожье. Глава Запорожской ОВА Иван Федоров заявил, что количество пострадавших возросло.
Также оккупанты мощно обстреливают приграничный регион Сумской области с применением различных видов оружия.
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