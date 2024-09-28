В оккупированном Мариуполе украинских школьников заставляют собирать дроны для армии РФ

FPV-дрон в руках. Иллюстративное фото: pixels.com

Российские оккупанты заставляют украинских школьников в Мариуполе мастерить FPV-дроны для своей армии. Ученики 47-й школы теперь вынуждены проектировать и производить беспилотники для нужд агрессора.

Об этом сообщает Центр Национального Сопротивления.

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Как сообщает ЦНС, для этого оккупанты открыли специализированный инженерный класс с авиационным направлением. Чтобы привлечь к работе больше украинских подростков, в Москве издали учебники по "беспилотным авиационным системам" и сейчас посылают их в школы на временно оккупированные территории Украины. Выпустила учебники российская компания-производитель дронов "Геоскан" и издательство "Просвещение".

Это уже далеко не первый случай, когда россияне используют детей на временно оккупированных территориях Украины для производства оружия, которое впоследствии убивает украинцев и уничтожает города.

Таким образом, сообщает ЦНС, целое поколение украинской молодежи становится свидетелем милитаризации, что создает иллюзию, что война, развязанная Россией, является привычным явлением. Детей реально вовлекают в войну, отмечают в ЦНС.

Напомним, недавно 46 ОАэмбр показала эффектные кадры уничтожения российской техники и живой силы. Оккупанты пытались пойти в штурм.

Тем временем в Ростове раздавались сегодня, 27 сентября, взрывы и возник сильный пожар из-за сбития дронов силами ПВО.