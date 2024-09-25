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Окупанти вивозять з Маріуполя цінні артефакти — придумали як це "узаконити"

25 вересня 2024 03:59
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Російські окупанти вивозять з України історичні цінності
Російські окупанти з вкраденими речами українців. Ілюстративне фото: РосЗМІ
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Російські окупанти запровадили чергову схему вивозу із тимчасово окупованої території (ТОТ) України музейних експонатів та артефактів. Один із таких прикладів стався на Донеччині

Про це повідомляє Комітет національного спротиву

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Схема працює на такому прикладі: бойовики Росгвардії передали підконтрольному окупантам Маріупольському краєзнавчому музею нібито знайдені під час "робіт" кам’яні постаті, що належать культурі половців часів XI–XII століть. Знайденим надмогильним статуям вже дали оцінку "спеціалісти" музею й обіцяють найближчим часом вирішити їх долю.

Росія використовує Маріупольський краєзнавчий музей для "узаконювання" вивезення культурних цінностей до РФ, що належать Україні.

Як повідомляє ЦНС, з перших днів окупації росіяни почали вивозити найцінніші артефакти з музею до окупованого Донецька. Серед викрадених експонатів були унікальні предмети. Наприклад, картини видатного художника Архипа Куїнджі.

Раніше ми писали, що російські окупанти, попри заяви про інвестування та відродження вугільної промисловості на тимчасово окупованих територіях України, тільки руйнують гірничодобувну інфраструктуру. 

А ще внаслідок ударів у районі тимчасово окупованого Маріуполя підтверджено влучання по складу з боєприпасами та ракетами для систем ППО. 

Донецька область окупанти війна в Україні артефакт ТОТ

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