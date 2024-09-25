Российские оккупанты вывозят из Украины исторические ценности

Оккупанты вывозят из Мариуполя ценные артефакты — придумали как это "узаконить"
Российские оккупанты ввели очередную схему вывоза с временно оккупированной территории (ТОТ) Украины музейных экспонатов и артефактов. Один из таких примеров случился на Донетчине.
Об этом сообщает Комитет национального сопротивления.
Какие исторические артефакты вывозят оккупанты из Украины
Схема работает на таком примере: боевики Росгвардии передали подконтрольному оккупантам Мариупольскому краеведческому музею якобы найденные во время "работ" каменные фигуры, принадлежащие культуре половцев времен XI-XII веков. Найденным надмогильным статуям уже дали оценку "специалисты" музея и обещают в ближайшее время решить их судьбу.
Россия использует Мариупольский краеведческий музей для "узаконивания" вывоза культурных ценностей в РФ, принадлежащих Украине.
Как сообщает ЦНС, с первых дней оккупации россияне начали вывозить самые ценные артефакты из музея в оккупированный Донецк. Среди украденных экспонатов были уникальные предметы. К примеру, картины выдающегося художника Архипа Куинджи.
Ранее мы писали, что российские кафиры, несмотря на заявления об инвестировании и возрождении угольной промышленности на временно оккупированных территориях Украины, только разрушают горнодобывающую инфраструктуру.
А еще в результате ударов в районе временно оккупированного Мариуполя подтверждено попадание по боеприпасам и ракетам для систем ПВО.
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