СБУ раскрыла агентурную сеть ГРУ, которая выслеживала самолеты F-16 и Mirage 2000

Украинская авиация. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины раскрыла агентурную сеть российского ГРУ, в которую входили 14 человек. Злоумышленники "охотились" за украинскими самолетами F-16 и Mirage 2000. Предателям предъявлены подозрения.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Новини.LIVE.

Российская агентурная сеть в Украине

Военная контрразведка СБУ под личной координацией главы Службы Александра Поклада обезвредила масштабную агентурную сеть ГРУ.

Деятельность 14 фигурантов из разных регионов позволяла врагу готовить и корректировать ракетные удары по авиабазам ВСУ, где базируются истребители F-16 и Mirage 2000.

Сотрудник правоохранительных органов и фигурант. Фото: СБУ

"Противодействие российским спецслужбам, стремящимся расшатать ситуацию в Украине изнутри, является одним из главных приоритетов СБУ сегодня. Мы активно усиливаем контрразведывательный режим, поскольку понимаем: враг и в дальнейшем пытается нанести ущерб оборонному потенциалу нашего государства и дестабилизировать украинский тыл, не добиваясь заметных успехов на фронте. Эта операция — очередной пример нашей системной работы в этом направлении. Каждому, кто согласится работать в интересах РФ, следует осознать: СБУ обязательно привлечет вас к ответственности", — говорит Поклад.

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Сначала россияне привлекли к сотрудничеству жителя Львова, который был администратором Telegram-канала об авиации. Он попал в поле зрения противника, когда публиковал в прокремлевских чатах фото боевых самолетов ВСУ.

Получив задание от куратора из РФ, агент "в темную" привлек 13 своих подписчиков из разных регионов Украины, которые имели качественную фотоаппаратуру и проживали недалеко от военных аэродромов.

Снимок авиации. Фото: СБУ

Под предлогом сбора контента для блога подписчики маскировались в заброшенных зданиях и на местности возле авиабаз. Они фиксировали временные интервалы вылетов и посадок самолетов, фотографировали аэродромы, технический персонал и экипажи. Все снимки загружались в онлайн-хранилище, доступ к которому имел куратор из РФ, личность которого уже установлена.

Кроме того, львовский агент "сливал" врагу графики вылетов боевых вертолетов. Эти данные ему добровольно предоставлял командир одной из авиационных эскадрилий ВСУ.

В ходе обысков у фигурантов изъяли цифровую фототехнику, смартфоны с доказательствами сотрудничества с РФ и снимки военных объектов.

Обыски у фигурантов. Фото: СБУ

Техника злоумышленников. Фото: СБУ

Сотрудники СБУ также заблокировали четыре канала и десять тематических групп в Telegram, где распространялась информация об украинской авиации.

В настоящее время агенту, его сообщнику и командиру эскадрильи сообщено о подозрении в преступлениях против основ национальной безопасности.

Продолжается расследование с целью привлечения к ответственности всех участников сети.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на СБУ, суд приговорил к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества агента ФСБ, который по заданию российских спецслужб поджог автомобиль Героя Украины и готовил покушение на одного из командиров Сил обороны.

А жительница Днепропетровской области за вознаграждение передавала россиянам информацию о местонахождении украинских военных. Ее разведданные могли использовать для наведения ракетных ударов по Павлограду.