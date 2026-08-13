Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноДеньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Охота на F-16 и Mirage 2000: в Украине задержали агентов РФ

Охота на F-16 и Mirage 2000: в Украине задержали агентов РФ

Ua ru
Дата публикации 13 августа 2026 13:56
СБУ раскрыла агентурную сеть ГРУ, которая выслеживала самолеты F-16 и Mirage 2000
Украинская авиация. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины раскрыла агентурную сеть российского ГРУ, в которую входили 14 человек. Злоумышленники "охотились" за украинскими самолетами F-16 и Mirage 2000. Предателям предъявлены подозрения.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Новини.LIVE.

Российская агентурная сеть в Украине

Военная контрразведка СБУ под личной координацией главы Службы Александра Поклада обезвредила масштабную агентурную сеть ГРУ.

Деятельность 14 фигурантов из разных регионов позволяла врагу готовить и корректировать ракетные удары по авиабазам ВСУ, где базируются истребители F-16 и Mirage 2000.

Викриття російського агента в Україні
Сотрудник правоохранительных органов и фигурант. Фото: СБУ

"Противодействие российским спецслужбам, стремящимся расшатать ситуацию в Украине изнутри, является одним из главных приоритетов СБУ сегодня. Мы активно усиливаем контрразведывательный режим, поскольку понимаем: враг и в дальнейшем пытается нанести ущерб оборонному потенциалу нашего государства и дестабилизировать украинский тыл, не добиваясь заметных успехов на фронте. Эта операция — очередной пример нашей системной работы в этом направлении. Каждому, кто согласится работать в интересах РФ, следует осознать: СБУ обязательно привлечет вас к ответственности", — говорит Поклад.

Читайте также:

Сначала россияне привлекли к сотрудничеству жителя Львова, который был администратором Telegram-канала об авиации. Он попал в поле зрения противника, когда публиковал в прокремлевских чатах фото боевых самолетов ВСУ.

Получив задание от куратора из РФ, агент "в темную" привлек 13 своих подписчиков из разных регионов Украины, которые имели качественную фотоаппаратуру и проживали недалеко от военных аэродромов.

Російська агентурна мережа в Україні
Снимок авиации. Фото: СБУ

Под предлогом сбора контента для блога подписчики маскировались в заброшенных зданиях и на местности возле авиабаз. Они фиксировали временные интервалы вылетов и посадок самолетов, фотографировали аэродромы, технический персонал и экипажи. Все снимки загружались в онлайн-хранилище, доступ к которому имел куратор из РФ, личность которого уже установлена.

Кроме того, львовский агент "сливал" врагу графики вылетов боевых вертолетов. Эти данные ему добровольно предоставлял командир одной из авиационных эскадрилий ВСУ.

В ходе обысков у фигурантов изъяли цифровую фототехнику, смартфоны с доказательствами сотрудничества с РФ и снимки военных объектов.

Агентурна мережа ГРУ в Україні
Обыски у фигурантов. Фото: СБУ
null
Техника злоумышленников. Фото: СБУ

Сотрудники СБУ также заблокировали четыре канала и десять тематических групп в Telegram, где распространялась информация об украинской авиации.

В настоящее время агенту, его сообщнику и командиру эскадрильи сообщено о подозрении в преступлениях против основ национальной безопасности.

Продолжается расследование с целью привлечения к ответственности всех участников сети.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на СБУ, суд приговорил к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества агента ФСБ, который по заданию российских спецслужб поджог автомобиль Героя Украины и готовил покушение на одного из командиров Сил обороны.

А жительница Днепропетровской области за вознаграждение передавала россиянам информацию о местонахождении украинских военных. Ее разведданные могли использовать для наведения ракетных ударов по Павлограду.

СБУ Украина самолеты Россия авиация
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации