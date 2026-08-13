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Головна Новини дня Полювання на F-16 та Mirage 2000: в Україні затримали агентів РФ

Полювання на F-16 та Mirage 2000: в Україні затримали агентів РФ

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Дата публікації: 13 серпня 2026 13:56
СБУ викрила агентурну мережу ГРУ, яка полювала на F-16 та Mirage 2000
Українська авіація. Фото: СБУ

Служба безпеки України викрила агентурну мережу російського ГРУ, до якої входило 14 осіб. Зловмисники "полювали" за українськими літаками F-16 та Mirage 2000. Зрадникам оголосили підозри.

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Новини.LIVE.

Російська агентурна мережа в Україні

Військова контррозвідка СБУ під особистою координацією очільника Служби Олександра Поклада знешкодила масштабну агентурну мережу ГРУ.

Діяльність 14 фігурантів з різних регіонів дозволяла ворогу готувати та коригувати ракетні удари по авіаційних базах ЗСУ, де базуються винищувачі F-16 та Mirage 2000.

Викриття російського агента в Україні
Правоохоронець та фігурант. Фото: СБУ

"Протидія російським спецслужбам, які прагнуть розхитати ситуацію в Україні зсередини, є одним із головних пріоритетів СБУ сьогодні. Ми активно посилюємо контррозвідувальний режим, бо розуміємо: ворог і надалі намагається завдати шкоди оборонному потенціалу нашої держави і дестабілізувати український тил, не маючи знаних успіхів на фронті. Ця реалізація — це черговий приклад нашої системної роботи у цьому напрямку. Кожному, хто погодиться працювати в інтересах РФ, варто усвідомити: СБУ обовʼязково притягне вас до відповідальності", — каже Поклад.

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Спочатку росіяни залучили до співпраці львівʼянина, який був адміністратором Telegram-каналу про авіацію. До уваги противника він потрапив, коли публікував у прокремлівських чатах фото бойових літаків ЗСУ.

Отримавши завдання від куратора з РФ, агент залучив "втемну" 13 своїх підписників із різних регіонів України, які мали якісну фотоапаратуру та проживали неподалік військових аеродромів. 

Російська агентурна мережа в Україні
Знімок авіації. Фото: СБУ

Під приводом збору контенту для блогу підписники маскувалися у покинутих будівлях і на місцевості біля авіабаз. Вони фіксували часові інтервали вильотів та посадок літаків, фотографували аеродроми, технічний персонал та екіпажі. Усі знімки завантажувалися в онлайн-сховище, доступ до якого мав куратор із РФ, особу якого вже встановлено.

Крім того, львівський агент "зливав" ворогу графіки вильотів бойових гелікоптерів. Ці дані йому добровільно надавав командир однієї з авіаційних ескадрилей ЗСУ.

Під час обшуків у фігурантів вилучили цифрову фототехніку, смартфони із доказами співпраці з РФ та знімки військових об’єктів.

Агентурна мережа ГРУ в Україні
Обшуки у фігурантів. Фото: СБУ
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Техніка зловмисників. Фото: СБУ

Співробітники СБУ також заблокували чотири канали та десять тематичних груп у Telegram, де поширювалася інформація про українську авіацію.

Наразі агенту, його спільнику та командиру ескадрильї повідомлено про підозру у злочинах проти основ національної безпеки.

Тривають розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників мережі.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на СБУ, суд призначив 15 років увʼязнення з конфіскацією майна агенту ФСБ, який за завданням російських спецслужб підпалив автомобіль Героя України та готував замах на одного з командирів Сил оборони. 

А мешканка Дніпропетровщини за винагороду передавала росіянам інформацію про місця розташування українських військових. Її розвіддані могли використовувати для наведення ракетних ударів по Павлограду.

СБУ Україна літаки Росія авіація
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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