Отрута замість побачення: СБУ попередила 50 вбивств військових

Затримання фігурантів кримінального злочину по спробі вбивства військового на фіктивному побаченні. Фото: СБУ

Російські спецслужби розгорнули масштабну кампанію з ліквідації українських військових через сервіси для знайомств. Лише від початку 2026 року військова контррозвідка зірвала понад півсотні так званих "медових пасток", де замість романтичних зустрічей на бійців Сил оборони чекали озброєні кілери, вибухівка або смертельна отрута.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ, передає Новини.LIVE.

Росіяни заманюють українців на смертельно-небезпечні побачення

Через тематичні чати у месенджерах та популярні платформи для знайомств ворожі агенти масово створюють фейкові жіночі профілі. Їхня головна мета — це зав'язати романтичне спілкування з бійцями Сил оборони та виманити їх на заздалегідь підготовлені локації для фізичного знищення.

Тільки з початку 2026 року оперативники попередили понад 50 подібних спроб ліквідації.

Для вбивства українських воїнів на місцях фіктивних побачень агентура найчастіше закладає саморобні вибухові пристрої. Також росіяни активно використовують смертельні токсини, які вони спеціально синтезують з різноманітних хімічних, психотропних чи наркотичних речовин.

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Один із таких жорстоких замахів ледь не завершився трагедією у січні 2026 року в місті Запоріжжя. Завербована жінка тривалий час спілкувалася з військовослужбовцем через сайт знайомств і зрештою вмовила його прийти на побачення до міської промзони.

Проте на локації замість дівчини на захисника зі спини несподівано напав кілер у балаклаві. Чоловік отримав одразу шість ножових поранень у живіт, грудну клітину, шию та праву ногу. Співробітники СБУ оперативно затримали як самого нападника по гарячих слідах, так і жінку, яка за вказівкою ФСБ організувала цю смертельну пастку з вигаданого акаунта.

Не менш підступні методи росіяни використовують і дистанційно. В СБУ розповіли, як ворожа агентка надіслала українському воїну пляшку з напоєм як подарунок і запропонувала випити його разом під час побачення по відеозв'язку. СБУ спрацювала на випередження та успішно перехопила посилку. Подальша хімічна експертиза показала, що всередині була розчинена смертельна доза метадону.

Схожий інцидент стався на Харківщині ще у березні 2025 року, коли інша представниця ФСБ, вдаючи з себе волонтерку, передала бійцю ЗСУ партію продуктів і ліків, попередньо підмішавши туди отруту. Зловмисницю також вдалося вчасно затримати.

Наразі правоохоронці ретельно розслідують ці інциденти за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема про державну зраду (ст. 111), терористичний акт (ст. 258) та умисне вбивство (ст. 115). Усім затриманим фігурантам справ загрожує довічне позбавлення волі з повною конфіскацією майна.

Служба безпеки України наполегливо просить військових та цивільних громадян зберігати максимальну пильність. Про будь-які підозрілі онлайн-пропозиції, дивних осіб, небезпечні предмети або виявлені вербувальні сторінки спецслужб РФ у мережі необхідно негайно повідомляти компетентним органам.

Як повідомляли раніше Новини.LIVE, Україна продовжує системно протидіяти ворожій агентурній мережі та запобігати диверсіям у тилових і прифронтових регіонах. Зокрема, військова контррозвідка Служби безпеки України затримала військовослужбовця, який працював на російську воєнну розвідку та коригував ракетно-дронові удари по об'єктах на Полтавщині.

Паралельно з цим СБУ викрила та затримала у Харківській області двох агентів ФСБ, які готували масштабний теракт проти українських захисників. Зловмисники планували отруїти кілька десятків військовослужбовців під виглядом проведення фіктивної благодійної вечірки.