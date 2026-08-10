Суд виніс вирок агенту ФСБ, який готував вбивство

Спецпризначенці СБУ. Фото ілюстративне: СБУ

За матеріалами СБУ суд призначив 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна агенту ФСБ, який підпалив автомобіль Героя України та готував замах на одного з командирів Сил оборони. Контррозвідка затримала чоловіка у Києві в червні 2025 року, коли він уже готувався до нападу.

Про це повідомляється на сайті СБУ, передає Новини.LIVE.

Агент отримав завдання ліквідувати українського командира

Слідство встановило, що на замовлення російських спецслужб зловмисник спалив пікап Героя України — командира розвідувальної роти бригади "Хартія" Нацгвардії. Після цього агент отримав нове завдання — підготувати фізичну ліквідацію одного з командирів українських військ у столиці. Для цього він орендував квартиру неподалік військової частини та забрав зі схрону пістолет Макарова із зарядженими магазинами.

СБУ затримала чоловіка у тимчасовому помешканні ще до того, як він зміг здійснити напад.

За даними слідства, представник ФСБ зацікавився зловмисником після того, як той почав залишати антиукраїнські коментарі в чатах Telegram-каналів. Співробітник управління ФСБ у Свердловській області запропонував йому співпрацю, пообіцявши "евакуацію" до Росії.

Для конспірації агент влаштувався кур'єром служби доставки. Під виглядом роботи він пересувався Києвом та підшукував автомобілі для підпалів, а згодом почав готувати замах на українського військового.

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Суд визнав чоловіка винним за чотирма статтями Кримінального кодексу України, зокрема за державну зраду в умовах воєнного стану, перешкоджання діяльності ЗСУ, умисне знищення майна шляхом підпалу та незаконне поводження зі зброєю.

Розслідування проводили співробітники ГУ СБУ у Києві та Київській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

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