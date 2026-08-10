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Главная Новости дня Агент ФСБ получил 15 лет за поджог авто Героя Украины

Агент ФСБ получил 15 лет за поджог авто Героя Украины

Ua ru
Дата публикации 10 августа 2026 17:45
Суд вынес приговор агенту ФСБ, который готовил убийство
Спецназовцы СБУ. Фото иллюстративное: СБУ

На основании материалов СБУ суд приговорил агента ФСБ, который поджог автомобиль Героя Украины и готовил покушение на одного из командиров Сил обороны, к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Контрразведка задержала мужчину в Киеве в июне 2025 года, когда он уже готовился к нападению.

Об этом сообщается на сайте СБУ, передает Новини.LIVE.

Агенту было поручено ликвидировать украинского командира

Следствие установило, что по заказу российских спецслужб злоумышленник сжег пикап Героя Украины — командира разведывательной роты бригады "Хартия" Нацгвардии. После этого агент получил новое задание — подготовить физическую ликвидацию одного из командиров украинских войск в столице. Для этого он арендовал квартиру недалеко от воинской части и забрал из тайника пистолет Макарова с заряженными магазинами. СБУ задержала мужчину в его временном жилище ещё до того, как он успел совершить нападение.

По данным следствия, представитель ФСБ заинтересовался злоумышленником после того, как тот начал оставлять антиукраинские комментарии в чатах Telegram-каналов. Сотрудник управления ФСБ в Свердловской области предложил ему сотрудничество, пообещав "эвакуацию" в Россию.

Для конспирации агент устроился курьером службы доставки. Под видом работы он передвигался по Киеву и подбирал автомобили для поджогов, а впоследствии начал готовить покушение на украинского военного.

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Суд признал мужчину виновным по четырем статьям Уголовного кодекса Украины, в частности за государственную измену в условиях военного положения, препятствование деятельности ВСУ, умышленное уничтожение имущества путем поджога и незаконное обращение с оружием. Расследование проводили сотрудники ГУ СБУ в Киеве и Киевской области совместно с Национальной полицией под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры.

Как сообщали Новини.LIVE, правоохранители раскрыли еще четыре схемы уклонения от мобилизации в Харьковской, Кировоградской и Винницкой областях. Организаторы предлагали военнообязанным фиктивное трудоустройство, поддельные медицинские документы, незаконное поступление в аспирантуру и нелегальный выезд за границу.

Как сообщали Новини.LIVE, в Днепропетровской области СБУ задержала женщину, которая за деньги передавала российским спецслужбам данные о местах дислокации Сил обороны. По данным следствия, полученная информация могла использоваться для наведения российских ракет на ее родной город.

СБУ ФСБ Криминал
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория
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