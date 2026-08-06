Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Жительница Павлограда корректировала удары России по родному городу

Жительница Павлограда корректировала удары России по родному городу

Ua ru
Дата публикации 6 августа 2026 12:35
В Днепропетровской области разоблачили российскую шпионку: подробности спецоперации СБУ
Задержанная женщина. Фото: СБУ

Жительница Днепропетровской области за денежное вознаграждение шпионила в пользу российских спецслужб, выслеживая пункты дислокации Сил обороны. Она помогала наводить ракеты на родной город, за что была задержана оперативниками СБУ в собственном доме.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, передает Новини.LIVE.

Жительница Павлограда за деньги согласилась работать на российские спецслужбы

Сотрудники украинской спецслужбы разоблачили и задержали завербованную местную жительницу, которая шпионила в интересах департамента военной контрразведки ФСБ. По данным следствия и киберэкспертов, женщина искала легкий заработок в Telegram-каналах, где с ней связался представитель врага.

Оплачиваемыми заданиями для женщины была корректировка воздушных ударов оккупантов с использованием ракет и беспилотников по Павлоградскому району. Агентка выслеживала запасные командные пункты, места временной дислокации Сил обороны, а также места стоянки транспортных средств украинских военных, чтобы враг мог спланировать теракты.

Чтобы предоставить российским войскам исчерпывающие данные, женщина фотографировала нужные объекты и наносила отметки на Google-карты. Чтобы избежать разоблачения, злоумышленница использовала вымышленный псевдоним, однако киберспециалисты зафиксировали ее деятельность в самом начале и задержали у нее дома.

Читайте также:

Правоохранители провели мероприятия по обеспечению безопасности маршрутов передвижения и пунктов дислокации ВСУ, а в ходе обысков изъяли планшет и мобильный телефон с доказательствами связи с российскими кураторами. В настоящее время следователи Службы безопасности сообщили задержанной о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины в государственной измене в условиях военного положения. Суд поместил её под стражу без права внесения залога, а санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Служба безопасности Украины регулярно разоблачает государственных изменников, которые соглашаются сотрудничать с российскими войсками. Так, Новини.LIVE ранее сообщали, что военная контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила и задержала военнослужащего, подозреваемого в сотрудничестве с российскими спецслужбами. По данным следствия, он передавал представителям вражеской разведки информацию о расположении важных объектов.

В то же время российские спецслужбы продолжают использовать нетипичные методы вербовки и организации атак против украинских военных. Одним из таких направлений стали так называемые «медовые ловушки» через онлайн-сервисы знакомств.

СБУ шпионаж Павлоград
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации