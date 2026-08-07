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Головна Новини дня 12 тисяч доларів за відстрочку: СБУ ліквідувала чотири схеми ухилення від мобілізація

12 тисяч доларів за відстрочку: СБУ ліквідувала чотири схеми ухилення від мобілізація

Ua ru
Дата публікації: 7 серпня 2026 14:39
СБУ ліквідувала чотири схеми ухилення від мобілізація
Правоохоронці під час викриття учасників схем. Фото: СБУ

Правоохоронці викрили ще чотири схеми ухилення від мобілізації у Харківській, Кіровоградській та Вінницькій областях. За даними слідства, організатори пропонували військовозобов'язаним фіктивне працевлаштування, підроблені медичні документи, незаконне зарахування до аспірантури та нелегальне переправлення за кордон.

Про це повідомила Служба безпеки України, інформує Новини.LIVE.

Які схеми викрили правоохоронці

За інформацією СБУ, спільно з ДБР та Національною поліцією затримали сімох організаторів оборудок.

СБУ
Правоохоронці під час викриття учасників схем. Фото: СБУ

У Харкові викрили посадовця штабу одного з батальйонів Національної гвардії, який, за версією слідства, за 8 тисяч доларів фіктивно працевлаштовував військовозобов'язаних на підприємство зі статусом критичної інфраструктури. Надалі клієнти розраховували виїхати за кордон під приводом службових відряджень.

Також на Харківщині затримали лікаря-психіатра, колишнього керівника місцевої філії МСЕК. За даними правоохоронців, він оформлював фальшиві довідки про непридатність до військової служби через нібито психічні захворювання, а також консультував клієнтів, як імітувати відповідні розлади під час медоглядів.

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СБУ
Правоохоронці під час викриття учасників схем. Фото: СБУ

На Кіровоградщині, за версією слідства, завідувач кафедри одного з університетів за 5 тисяч доларів зараховував чоловіків до аспірантури без фактичного навчання, що давало їм право на відстрочку від мобілізації.

На Вінниччині правоохоронці затримали чотирьох організаторів незаконного переправлення чоловіків через державний кордон. За даними СБУ, вони брали по 12 тисяч доларів, доставляли клієнтів до прикордонної зони власними автомобілями та показували маршрути нелегального переходу, зокрема вплав через річку.

Що загрожує фігурантам

Усім затриманим повідомили про підозру за статтями щодо незаконного переправлення осіб через державний кордон, одержання неправомірної вигоди та зловживання впливом.

У разі доведення вини їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Новини.LIVE повідомляли, що на Львівщині судитимуть 60-річну жінку, яку обвинувачують в організації фіктивного шлюбу для військовозобов'язаного. За даними слідства, це мало допомогти чоловікові незаконно виїхати за кордон.

Також Новини.LIVE писали, що СБУ раніше викрила дев'ять схем ухилення від мобілізації у різних регіонах України. За даними правоохоронців, вартість незаконних "послуг" сягала 21 тисячі доларів.

СБУ підозра ухилянти
Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова
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