СБУ викрила 9 схем ухилення від мобілізації

Правоохоронці під час викриття учасників схем. Фото: СБУ

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією викрила дев'ять нових схем ухилення від мобілізації у різних регіонах країни. За даними слідства, зловмисники допомагали військовозобов'язаним незаконно отримувати відстрочки, оформлювали фіктивні медичні документи та організовували незаконне переправлення через державний кордон. Правоохоронці затримали десятьох організаторів оборудок, їм уже повідомили про підозру.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Служби безпеки України у понеділок, 3 серпня.

Які схеми викрили правоохоронці

За інформацією СБУ, організатори схем за винагороду до 21 тис. доларів США допомагали військовозобов'язаним отримувати фіктивні медичні документи, незаконні відстрочки від мобілізації та організовували нелегальне переправлення через державний кордон.

На Полтавщині правоохоронці викрили одразу дві схеми ухилення від призову на підставі підроблених медичних документів.

За даними слідства, одну з них організував адвокат Ради адвокатів Полтавської області, який залучив до оборудки знайому сімейну лікарку. Вона оформлювала військовозобов'язаним підроблені медичні висновки з нібито тяжкими діагнозами.

Читайте також:

Крім того, затримали лікаря-невропатолога та завідувача одного з відділень місцевої лікарні. За версією слідства, вони продавали фіктивні довідки, які надалі дозволяли оформити групу інвалідності. Також фігуранти несанкціоновано втручалися до електронної системи охорони здоров'я та вносили туди неправдиві відомості про результати медичних оглядів, які фактично не проводилися.

Схеми у Дніпрі та на Донеччині

У Дніпрі викрили адвоката, який, за даними слідства, продавав військовозобов'язаним фіктивні довідки про III групу інвалідності. Для реалізації схеми він використовував особисті зв'язки у військово-лікарській комісії.

Надалі, за інформацією СБУ, він вносив неправдиві дані до електронних реєстрів, що дозволяло його клієнтам автоматично продовжувати відстрочку від призову через мобільний застосунок Резерв+.

Також в обласному центрі затримали безробітного, який допомагав військовозобов'язаним отримувати документи про нібито непридатність до військової служби з подальшим "списанням" з військового обліку. Для цього він використовував своїх родичів, які працюють у медичних закладах Києва.

На Донеччині контррозвідники СБУ викрили організатора незаконного переправлення військовозобов'язаних до країн Європейського Союзу. За даними слідства, він підшуковував клієнтів через знайомих, власним автомобілем доставляв їх до західних регіонів України, після чого його спільники показували маршрути незаконного перетину державного кордону через лісисту місцевість в обхід пунктів пропуску.

Що викрили в інших регіонах

У Житомирській області затримали лікаря-кардіолога з Бердичева, який безпідставно оформлював військовозобов'язаних на стаціонарне лікування. За даними слідства, це створювало формальні підстави для неявки до ТЦК після отримання повістки. Для реалізації схеми медик вносив до електронної системи охорони здоров'я завідомо неправдиві відомості.

На Черкащині викрили сапера аварійно-рятувального загону спеціального призначення ДСНС. За версією слідства, він за хабарі фіктивно працевлаштовував військовозобов'язаних до органів цивільного захисту. Для цього посадовець обіцяв вплинути на працівників кадрового підрозділу, щоб псевдопрацевлаштувати клієнтів до держустанови з подальшим оформленням "бронювання" від мобілізації.

На Вінниччині правоохоронці викрили клірика однієї з релігійних громад УПЦ. За даними СБУ, за 14 тис. доларів США він обіцяв особам призовного віку, використовуючи особисті зв'язки у ТЦК, "вирішити питання" щодо незаконного ухилення від мобілізації.

На Львівщині затримали чоловіка, який за гроші обіцяв військовозобов'язаним вступ до місцевого коледжу для отримання відстрочки від мобілізації. За даними слідства, він запевняв, що допоможе із зарахуванням до коледжу та оформленням документів до ТЦК.

Що вилучили та яке покарання загрожує

Під час обшуків за місцями проживання, роботи та в автомобілях затриманих правоохоронці вилучили мобільні телефони, медичну документацію, банківські картки та чорнові записи, що підтверджують незаконну діяльність фігурантів.

Наразі фігурантам повідомили про підозру за низкою статей Кримінального кодексу України, зокрема щодо перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, незаконного переправлення осіб через державний кордон, одержання неправомірної вигоди, підроблення документів, несанкціонованих дій з інформацією, що обробляється в електронних системах, та зловживання впливом.

Зловмисникам загрожує до дев'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Скриншот повідомлення СБУ/Facebook

Скриншот повідомлення СБУ/Facebook

Новини.LIVE інформували, що нещодавно військова контррозвідка СБУ затримала військовослужбовця, який, за даними слідства, працював на російську воєнну розвідку. Він передавав ворогу координати автозаправних станцій на Полтавщині та повідомив про місце розташування своєї військової частини для підготовки ракетно-дронових ударів. Затриманому оголосили підозру у державній зраді, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Новини.LIVE також писали, що СБУ повідомила про підозру колишньому директору департаменту Міноборони, який, за даними слідства, у 2023 році закупив для ЗСУ 250 бракованих 120-мм мінометів на 182 млн грн. Несправна зброя становила загрозу для життя українських військових, а експертиза підтвердила порушення під час закупівлі. Посадовцю загрожує до шести років позбавлення волі.