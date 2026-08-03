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Главная Новости дня До 21 тысячи долларов за отсрочку: СБУ раскрыла 9 новых схем уклонения от мобилизации

До 21 тысячи долларов за отсрочку: СБУ раскрыла 9 новых схем уклонения от мобилизации

Ua ru
Дата публикации 3 августа 2026 14:56
СБУ раскрыла 9 схем уклонения от мобилизации
Правоохранители во время разоблачения участников махинаций. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией раскрыла девять новых схем уклонения от мобилизации в различных регионах страны. По данным следствия, злоумышленники помогали военнообязанным незаконно получать отсрочки, оформляли фиктивные медицинские документы и организовывали незаконную переправку через государственную границу. Правоохранители задержали десять организаторов махинаций, им уже сообщили о подозрении.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Службы безопасности Украины в понедельник, 3 августа.

Какие схемы раскрыли правоохранители

По информации СБУ, организаторы схем за вознаграждение до 21 тыс. долларов США помогали военнообязанным получать фиктивные медицинские документы, незаконные отсрочки от мобилизации и организовывали нелегальную переправку через государственную границу.

В Полтавской области правоохранители раскрыли сразу две схемы уклонения от призыва на основании поддельных медицинских документов.

По данным следствия, одну из них организовал адвокат Совета адвокатов Полтавской области, который привлек к махинации знакомую семейную врачиху. Она оформляла военнообязанным поддельные медицинские заключения с якобы тяжелыми диагнозами.

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Кроме того, задержаны врач-невропатолог и заведующий одним из отделений местной больницы. По версии следствия, они продавали фиктивные справки, которые впоследствии позволяли оформить группу инвалидности. Также фигуранты несанкционированно вмешивались в электронную систему здравоохранения и вносили туда ложные сведения о результатах медицинских осмотров, которые фактически не проводились.

Схемы в Днепре и Донецкой области

В Днепре разоблачили адвоката, который, по данным следствия, продавал военнообязанным фиктивные справки о III группе инвалидности. Для реализации схемы он использовал личные связи в военно-врачебной комиссии.

В дальнейшем, по информации СБУ, он вносил ложные данные в электронные реестры, что позволяло его клиентам автоматически продлевать отсрочку от призыва через мобильное приложение Резерв+.

Также в областном центре задержали безработного, который помогал военнообязанным получать документы о якобы негодности к военной службе с последующим "списанием" с воинского учета. Для этого он использовал своих родственников, работающих в медицинских учреждениях Киева.

В Донецкой области контрразведчики СБУ разоблачили организатора незаконной переправки военнообязанных в страны Европейского Союза. По данным следствия, он подбирал клиентов через знакомых, на собственном автомобиле доставлял их в западные регионы Украины, после чего его сообщники указывали маршруты незаконного пересечения государственной границы через лесистую местность в обход пунктов пропуска.

Что раскрыли в других регионах

В Житомирской области задержали врача-кардиолога из Бердичева, который безосновательно направлял военнообязанных на стационарное лечение. По данным следствия, это создавало формальные основания для неявки в ТЦК после получения повестки. Для реализации схемы медик вносил в электронную систему здравоохранения заведомо ложные сведения.

В Черкасской области разоблачили сапера аварийно-спасательного отряда специального назначения ГСЧС. По версии следствия, он за взятки фиктивно трудоустраивал военнообязанных в органы гражданской защиты. Для этого чиновник обещал повлиять на сотрудников кадрового подразделения, чтобы фиктивно трудоустроить клиентов в государственное учреждение с последующим оформлением "бронирования" от мобилизации.

В Винницкой области правоохранители разоблачили клирика одной из религиозных общин УПЦ. По данным СБУ, за 14 тыс. долларов США он обещал лицам призывного возраста, используя личные связи в ТЦК, "решить вопрос" о незаконном уклонении от мобилизации.

Во Львовской области задержали мужчину, который за деньги обещал военнообязанным поступление в местный колледж для получения отсрочки от мобилизации. По данным следствия, он уверял, что поможет с зачислением в колледж и оформлением документов в ТЦК.

Что изъяли и какое наказание грозит

В ходе обысков по местам жительства, работы и в автомобилях задержанных правоохранители изъяли мобильные телефоны, медицинскую документацию, банковские карты и черновые записи, подтверждающие незаконную деятельность фигурантов.

В настоящее время фигурантам сообщено о подозрении по ряду статей Уголовного кодекса Украины, в частности в отношении препятствования законной деятельности ВСУ и других воинских формирований, незаконной переправки лиц через государственную границу, получения неправомерной выгоды, подделки документов, несанкционированных действий с информацией, обрабатываемой в электронных системах, и злоупотребления влиянием.

Злоумышленникам грозит до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Скриншот сообщения СБУ/Facebook
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Скриншот сообщения СБУ/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что недавно военная контрразведка СБУ задержала военнослужащего, который, по данным следствия, работал на российскую военную разведку. Он передавал врагу координаты автозаправочных станций в Полтавской области и сообщил о местонахождении своей воинской части для подготовки ракетно-дроновых ударов. Задержанному объявили подозрение в государственной измене, ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Новини.LIVE также сообщали, что СБУ сообщила о подозрении бывшему директору департамента Минобороны, который, по данным следствия, в 2023 году закупил для ВСУ 250 бракованных 120-мм минометов на сумму 182 млн грн. Неисправное оружие представляло угрозу для жизни украинских военных, а экспертиза подтвердила нарушения при закупке. Чиновнику грозит до шести лет лишения свободы.

СБУ расследование уклонисты
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
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