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Главная Новости дня Экс-директор департамента Минобороны поставил ВСУ бракованные минометы: объявлено подозрение

Экс-директор департамента Минобороны поставил ВСУ бракованные минометы: объявлено подозрение

Ua ru
Дата публикации 8 июля 2026 11:31
СБУ объявила о подозрении экс-чиновнику Минобороны в поставках бракованных минометов для ВСУ
Правоохранители и задержанный бывший директор департамента Минобороны. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины объявила о предъявлении подозрения бывшему директору департамента Минобороны, который поставил Вооруженным Силам бракованные минометы. Злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Новини.LIVE.

Поставка бракованных минометов для ВСУ

Военная контрразведка СБУ при поддержке министра обороны разоблачила бывшего руководителя Департамента военно-технической политики развития вооружения и военной техники Минобороны в злоупотреблении бюджетными средствами. По данным следствия, он может быть причастен к закупке в 2023 году некачественных минометов для ВСУ на сумму 182 млн гривен.

Постачання бракованих мінометів для ЗСУ
Бракованные минометы. Фото: СБУ

Речь идет о 250 единицах 120-миллиметровых минометов, которые не соответствовали тактико-техническим характеристикам, заявленным производителем.

Постачання неякісних мінометів для ЗСУ
Состояние минометов. Фото: СБУ

Поставка некачественного вооружения негативно повлияла на обороноспособность украинской армии. В частности, использование неисправных минометов в боевых условиях представляло реальную угрозу жизни и здоровью военнослужащих артиллерийских подразделений ВСУ на передовой.

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"Согласно материалам дела, фигурант, находясь в должности, заключил контракт с непроверенной иностранной компанией на производство артиллерийского вооружения для нужд Вооруженных Сил Украины. Но вместо лицензионной продукции с заявленными техническими стандартами подрядчики отгрузили на склады Минобороны Украины "неликвид", который запрещено использовать в боевых условиях", — говорится в сообщении.

Ексдиректор департаменту Міноборони поставив ЗСУ браковані міномети
Некачественные минометы. Фото: СБУ
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Бракованные минометы. Фото: СБУ

В то же время средства из государственного бюджета были перечислены на счета компании-производителя. Проведенные по инициативе Службы безопасности Украины аудит и судебная инженерно-механическая экспертиза подтвердили наличие противоправных действий со стороны бывшего должностного лица.

Следователи Главного следственного управления СБУ объявили фигуранту подозрение в злоупотреблении властью или служебным положением, повлекшем тяжкие последствия.

Ему грозит до шести лет лишения свободы.

"Продолжается расследование с целью привлечения к ответственности всех виновных. На данный момент все бракованные образцы артиллерийского вооружения изъяты из подразделений ВСУ", — добавили в СБУ.

Как писали Новини.LIVE, СБУ разоблачила и задержала агента РФ в ведущем учебном заведении Минобороны. По данным следствия, злоумышленник пытался передать противнику сведения о современных разработках украинских беспилотных систем.

Ранее СБУ сообщила о задержании в Херсоне агента ФСБ, который помогал российским оккупантам в корректировке ударов по позициям Сил обороны. По информации следствия, подозреваемым оказался уроженец Южного Кавказа, который длительное время проживал в Украине, используя поддельные документы.

СБУ оружие ВСУ
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
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