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Головна Новини дня Ексдиректор департаменту Міноборони поставив ЗСУ браковані міномети: оголошено підозру

Ексдиректор департаменту Міноборони поставив ЗСУ браковані міномети: оголошено підозру

Ua ru
Дата публікації: 8 липня 2026 11:31
СБУ оголосила підозру ексчиновнику Міноборони за постачання бракованих мінометів для ЗСУ
Правоохоронці та затриманий ексдиректор департаменту Міноборони. Фото: СБУ

Служба безпеки України оголосила підозру колишньому директору департаменту Міноборони, який поставив до Збройних Сил браковані міномети. Зловмиснику загрожує до шести років позбавлення волі.

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Новини.LIVE.

Постачання бракованих мінометів для ЗСУ

Військова контррозвідка СБУ за підтримки міністра оборони викрила колишнього керівника Департаменту військово-технічної політики розвитку озброєння та військової техніки Міноборони у зловживанні бюджетними коштами. За даними слідства, він може бути причетний до закупівлі у 2023 році неякісних мінометів для ЗСУ на суму 182 млн гривень.

Постачання бракованих мінометів для ЗСУ
Браковані міномети. Фото: СБУ

Йдеться про 250 одиниць 120-міліметрових мінометів, які не відповідали тактико-технічним характеристикам, заявленим виробником.

Постачання неякісних мінометів для ЗСУ
Стан мінометів. Фото: СБУ

Постачання неякісного озброєння негативно вплинуло на обороноздатність української армії. Зокрема, використання несправних мінометів у бойових умовах становило реальну загрозу життю та здоров’ю військовослужбовців артилерійських підрозділів ЗСУ на передовій.

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"Відповідно до матеріалів провадження, фігурант, перебуваючи на посаді, уклав контракт із неперевіреною іноземною компанією на виробництво артозброєння для потреб Збройних Сил України. Але замість ліцензійної продукції із заявленими технічними стандартами підрядники відвантажили на склади Міноборони України "неліквід", який заборонено використовувати в бойових умовах", — йдеться у повідомленні.

Ексдиректор департаменту Міноборони поставив ЗСУ браковані міномети
Неякісні міномети. Фото: СБУ
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Браковані міномети. Фото: СБУ

Водночас кошти з державного бюджету були перераховані на рахунки компанії-виробника. Проведені за ініціативою Служба безпеки України аудит і судова інженерно-механічна експертиза підтвердили наявність протиправних дій з боку колишнього посадовця.

Слідчі Головного слідчого управління СБУ оголосили фігуранту підозру в зловживанні владою або службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки.

Йому загрожує до шести років позбавлення волі.

"Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх винних осіб. Наразі всі браковані зразки артозброєння вилучено з підрозділів ЗСУ", — додали в СБУ,

Як писали Новини.LIVEСБУ викрила та затримала агента РФ у провідному навчальному закладі Міноборони. За даними слідства, зловмисник намагався передати противнику відомості про сучасні розробки українських безпілотних систем.

Раніше СБУ повідомила про затримання в Херсоні агента ФСБ, який сприяв російським окупантам у коригуванні ударів по позиціях Сил оборони. За інформацією слідства, підозрюваним виявився уродженець Південного Кавказу, котрий тривалий час проживав в Україні, використовуючи підроблені документи. 

СБУ зброя ЗСУ
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
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