СБУ затримала агента ФСБ, який коригував удари РФ по Херсону

Затримання агента РФ, який коригував удари РФ по Херсону. Фото: СБУ

Співробітники Служби безпеки України затримала у Херсоні агента ФСБ, який допомагав російським військам коригувати удари по позиціях Сил оборони. За даними слідства, ним виявився уродженець Південного Кавказу, який багато років проживав в Україні за підробленими документами. Наразі підозрюваний перебуває під вартою, йому загрожує до 12 років ув'язнення.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення СБУ у четвер, 2 липня.

СБУ викрила агента РФ, який коригував удари по Херсону

Служба безпеки України викрила та затримала у Херсоні глибоко законспірованого агента ФСБ, який передавав окупантам інформацію для підготовки ударів по українських військових.

За даними спецслужби, затриманим виявився уродженець Південного Кавказу, якого російські спецслужби завербували під час тимчасової окупації Херсона. Чоловік ще з 90-х років проживав в Україні за підробленим паспортом, а для прикриття очолював місцеву громадську організацію.

Слідство встановило, що після деокупації Херсона російські спецслужби залишили агента на підконтрольній Україні території. Згодом оперативна група ФСБ, яка діяла з лівобережної частини Херсонської області, відновила з ним зв'язок і доручила збирати інформацію про місця базування та бойові позиції Сил оборони.

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За інформацією СБУ, чоловік приховано випитував потрібні відомості у своїх знайомих, після чого особисто перевіряв отриману інформацію поблизу потенційних цілей. Зібрані дані він передавав своєму куратору з ФСБ для подальшого коригування російських обстрілів.

Також правоохоронці встановили, що під час листування з представником російської спецслужби фігурант неодноразово заявляв, що очікує на повну окупацію Херсона та повернення російської влади до міста.

Співробітники СБУ задокументували діяльність агента та затримали його за місцем проживання. Під час обшуків правоохоронці вилучили підроблені документи, а також мобільні телефони з доказами співпраці з ФСБ.

Затриманому повідомили про підозру за несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування Збройних сил України в умовах воєнного стану.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою без права внесення застави. У разі доведення вини йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Скриншот повідомлення СБУ/Facebook

Новини.LIVE інформували, що нещодавно СБУ викрила мережу з восьми агентів РФ, які підпільно реєстрували термінали Starlink для російських військових. За даними слідства, зловмисники оформлювали обладнання на себе та своїх знайомих, а доступ до нього передавали російським кураторам. Підозрюваних затримали у кількох регіонах України, їм загрожує від 10 років ув’язнення до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Новини.LIVE також писали, що наприкінці червня 2026 року СБУ запобігла теракту в центрі Києва та затримала двох агенток РФ, які готували замах на військовослужбовця ЗСУ. За даними слідства, жінки планували закласти вибухівку під автомобіль військового поблизу Майдану Незалежності. Під час обшуків правоохоронці вилучили майже шість кілограмів вибухових речовин, а підозрюваних затримали до реалізації теракту.